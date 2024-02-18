Okan Buruk'tan zemin açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk oluyor.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Biz tabi çok fazla hazırlanma şansımız yok. Dün Rejenerasyon ve çok kısa bir taktik idman yapıp buraya geldik ve bugün otelde kısa bir çalışma yaptık.

Şampiyonluk yolundayız hiçbir bahanemiz yok. Yoğun fikstürü de biliyoruz. Kazandığımız zaman moralli bir şekilde hazırlanmak daha iyi oluyor.

Geçen sene burada şampiyonluğu ilan etmiştik. Tekrar buradan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyoruz.

ZEMİN YORUMU

"Zemin, 10 gün öncesine kadar daha düzgün görünüyor ama altı epey sert. Umarım bu iki takım için de problem yaratmaz. Bunları çok düşünmeden çıkıp maçımızı oynayacağız."

EKSİK İSİMLER

Abdülkerim'in ağrısı vardı bir sonraki maça onu saklamayı düşündük çünkü Nelsson bir sonraki maçta yok. Ndombele'nin de ağrıları vardı onu İstanbul'da bıraktık.

Aynı şekilde Torreira'nın ağrıları vardı bugün oynatılmalarının riskli olacağını düşündüğümüz için ilk 11'de kullanmadık ancak oyunun gidişatına göre kullanabiliriz.