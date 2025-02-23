Okan Buruk'tan derbi için Muslera kararı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılarda AZ Alkmaar karşısında kaleyi koruyan Günay Güvenç, gösterdiği performansla kafaları karıştırmıştı.

Yarın oynanacak derbi mücadelesi öncesinde ise kalenin kime emanet edileceği merak ediliyordu.

Milliyet'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un derbide kaleyi Fernando Muslera'ya emanet edeceği öğrenildi.

"SEN BU KULÜBÜN EFSANELERİNDEN BİRİSİN"

Muslera ile özel toplantı yapan Buruk, "Sen bu kulübün efsane isimlerinden birisin. Daha önce birçok zorlu maça çıktın ve çok başarılı oldun. Fenerbahçe ile oynanacak bu derbide de kariyerine yakışır bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum." dedi.

"GERÇEK MUSLERA'YI HERKESE GÖSTERECEĞİM"

38 yaşındaki kalecinin ise, "Her zaman vereceğiniz kararlara saygı duyarım. Günay da Alkmaar maçındaki performansıyla ne kadar formda olduğunu gösterdi. Ben bu maçın camia için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Derbiler her zaman önemlidir. Çok motiveyim ve gerçek Muslera'yı herkese göstereceğim." diye yanıt verdi.