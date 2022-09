Okan Buruk'tan Icardi ve Kaan Ayhan açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 10 kişi kaldıkları Gaziantep FK maçını kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, alınan galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi.



Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadı'nda Gaziantep FK'yi 2-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Sözlerine geride kalan haftada yaşananları hatırlatarak başlayan Buruk, "Bu hafta, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Adası, dünkü maçtan (MKE Ankaragücü-Beşiktaş) sonra yaşanan saha olayları nedeniyle Türk futbolu için istemediğimiz bir hafta oldu. Bundan dolayı üzüntümü dile getirmem gerekiyor." dedi.

"HAKEM BİRÇOK KARARI ALEYHİMİZE VERDİ"



Karşılaşmada farklı olayların yaşandığını belirten sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şunları ifade etti:



"Çok farklı hikayelerin yaşandığı bir maç oldu. Galatasaray takımının, izleyenlere sonuna kadar iyi şeyler seyrettirmeye çalıştığı bir maç oldu. Rakibi vakit geçirmeyle ilgili suçlamıyorum. Maçı yöneten bir hakem var. Çok fazla yanlış karar verdi, maçı kaybetti ama rakibin maçtan dakikaları almasına fırsat verdi.

Hakemlerin maç sürelerini, topun oyunda kalma sürelerini bugün bir kez daha gördük. Takımları suçlamıyorum. Maç yöneten biri var. Bir kere bile uyarmadı. 11'e 10 oyunda bile vakit geçirmeler vardı. Verilen yanlış kararlar, hatalar, yanlış bir kırmızı kart vardı. Hakem oyun içinde birçok kararı aleyhimize verdi.

Bunun yanında iyi şeyler yapmaya çalışan bir Galatasaray takımı, her geçen gün yükselen performans var. Özellikle ikinci yarıda 11'e 10'daki oyun benim için çok önemli. Oyunu kontrol eden, topa sahip olan, pozisyona giren, penaltı kaçıran, son dakika golüyle maçı kazanan bir takım var. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum.

Seyircimiz muhteşemdi. Bizimle birlikte inanılmaz bir mücadele verdiler. Seyircimize de teşekkür etmek istiyorum. Bugün Galatasaray takımının birlikteliğini sahada gösterdik. Bundan dolayı inanılmaz bir mutluluk yaşıyorum. 3 puan önemli ama 10 kişiyken kazanmak bizim için önemliydi. Hepimiz için bu 3 puan hayırlı olsun.

"BOEY SAHANIN EN İYİLERİNDENDİ"



Okan Buruk, hazırlık kamplarına götürülmemesine rağmen takımın değişmezlerinden olan Sacha Boey'in performansından memnun olduğunu dile getirdi.



Boey'in kampa götürülmemesine rağmen takımın en iyilerinden biri olduğunun söylenmesi üzerine Buruk, "27 Haziran'da antrenmanlara başlarken Boey grubun içindeydi. Takıma 1 hafta geç katıldı. Eski menajerlerinin takımdan ayrılma isteği vardı. Bizim için önemli olan zamanında gelen oyunculardı. O yüzden kamplarda yer almadı. Sonraki bölümde kendisiyle görüştük. Rezerv takımımızla antrenmanları yaptı. Kontrolümüzdeydi. Kendi menajeri, 'Sizden özür dileyerek tekrar başlamak istiyor.' dedi. Sakatlıklar yaşanmasıyla Sacha'yı çağırdık, benden özür diledi. Sonrasında antrenmanlara aldık. Çok iyi bir performans sergiliyor. Bugün de sahanın en iyilerinden biriydi." değerlendirmesinde bulundu.



"GOL YEMEMEK İÇİN DEĞİL ATMAK İÇİN OYNUYORUZ"



Okan Buruk, ofansif futbol oynayan bir takım oluşturmak istediklerini ifade etti.



Yaptığı 5 lig maçında 4 gol atan takımının çok pozisyona girdiğini belirten Buruk, "Oynadığı bütün maçları kontrol ettik ama topu içeri atamadık. Gol beklentimiz çok düşük değil. Ofansif oyunumuzu bugün de sürdürdük. Goller gelecek. Oyuncular kendilerine olan güvenlerini kazanacak. Aramıza geç katılanlar oldu. Onlar forma girecek. Takım olma yolunda gol atmak önemli. Zaten pozisyona giren bir takımız. Çok eleştirildiğimiz Ümraniyespor maçında haftanın en çok şut atan takımıydık. Galatasaray, geçen sezonun en çok gol yiyen takımlarındandı. Bu sene bu sayıyı düşürdük. Gol yememek için değil atmak için oynuyoruz ama yememek önemli." diye konuştu.



"KEREM'E GÜVENİYORUM"



Okan Buruk, bu sezonki performansıyla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'na güvendiğini söyledi.



Oyuncunun performansında teknik direktör olarak sorumluluğu bulunduğunu dile getiren Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kerem bizim önemli oyuncularımızdan biri. Çok iyi niyetli çalışıyor. Her antrenmanda en iyisini yapıyor. Bir hoca olarak Kerem'in çalışmasından mutluyum. Bazen böyle dönemler olabiliyor. Lige çok iyi başlayamayınca devam gelmiyor, öz güven kaybı oluyor. Seferovic'te de aynı şeyi gördük. Tekrar çıkacağını biliyoruz. Kerem'in yeteneğini, kalitesini, oynayabileceği futbolu biliyoruz. Daha yukarılara çıkacak. Oynadığı oyundan sorumlu olan da benim. Bir oyuncu en iyi performansında değilse hocaların da kendi üzerine bir şeyler alması gerekiyor. Kerem'i daha iyi duruma getireceğiz. Galatasaray'a geçen sezon ne kadar hizmet ettiyse bu sezon da edecek. Ben oyuncuma güveniyorum."



"HAKEMİN İSMİNİ GÖRÜNCE ENDİŞE TAŞIMAYA BAŞLADIK"



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi.



"Maçtan önce Yaşar Kemal Uğurlu ismini görünce bir endişe taşımaya başladık." diyen Buruk, şunları kaydetti:



"Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir ile çıktığım son maçın hakemiydi. Yine aynısını yapmış ve Epureanu'ya yanlış bir kırmızı kart göstermişti. Bu performans beni şaşırtmadı. Konsantrasyon olarak oyunun içine giremeyen, iletişimi zayıf bir hakem. Galatasaray Kulübünün geçen seneden gelen bir hafızası var. Hakem olaylarıyla ilgili tepkileri, mutsuzlukları var. Bu sezonun da aynı şekilde başlaması bizi rahatsız ve mutsuz ediyor. Yeni bir MHK, yeni bir federasyon var. Her şey yenilendi. VAR hakemleri farklı bir statü aldı. Hata yapmalarını istemiyoruz ve hataların neden olduğunu çözemiyoruz. Buradan 3 kişi monitör önüne otursak doğru kararı veririz. Neden doğru karar verilemiyor? Birçok maçta bunu görüyoruz. Sadece bize karşı değil, rakiplerimizin lehine verilen yanlış kararlar var. Devamlı aleyhimize verilen yanlış kararlar var. Bir yandan bunu sorguluyoruz ama kötü niyet aramıyoruz. Teknik direktörler ve oyuncular da hata yapıyor. Bu denklemin içinde olduğumuzu biliyoruz. Bundan sonraki haftalarda isteğimiz daha çok odaklansınlar, maçlara iyi hazırlansınlar. Biz bütün hafta antrenman yapıyoruz. Aklımız, fikrimiz maçlarda. Hakemler de biz nasıl hazırlanıyorsak öyle hazırlansın."



"3 GÜN İÇİNDE BİTECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ TRANSFERLER"



Galatasaray Teknik Direktörü, Arjantinli Mauro Icardi ile milli futbolcu Kaan Ayhan transferlerinin 3 gün içinde tamamlanabileceğini söyledi.



Takıma katkı verecek isimlerin transferi için çalıştıklarını ve şanslı bir teknik direktör olduğunu ifade eden Buruk, "Icardi ve Kaan Ayhan ile ilgili görüşmeler sürüyor. Transferin kapanmasına 3 günümüz kaldı. Bu 3 gün içinde biteceğini düşündüğümüz transferler. Bir iki tane daha kadromuzu güçlendirecek oyuncu bakıyoruz. Aslında bir hafta geç kapanıyoruz diye daha çok seçenek ortaya çıkacağını düşünüyorduk ama çok fazla seçenek çıkmadı. Şanslı olduğum yan, hem başkanımız hem Erden bey hem de tüm yöneticilerimiz transfer konusunda ellerinden geleni, maddi manevi her türlü fedakarlığı yapıyor. Bir hoca olarak çok şanslıyım. Kalan 3 günde taraftarın istediği transferleri yapmaya çalışacağız. İnşallah bu 3 gün içinde takıma katkı sağlayacak oyuncular alırız." dedi.



TAYLAN ANTALYALI'NIN DURUMU



Okan Buruk, son 4 lig maçında süre alamayan Taylan Antalyalı'nın iyi çalıştığını söyledi.



Hakkında takımdan ayrılacağı iddiaları olan orta saha oyuncusuyla ilgili soru üzerine Buruk, "Bu sezon 3 orta saha oyuncusu geldi. Geçen seneden kalan oyuncularla bir yarış başladı. Galatasaray'ın başarısı için Taylan da antrenmanlarını yapıyor. Kişilik olarak sevdiğimiz bir oyuncu. 15 yaşından beri tanıyorum. Bugün kadroda yer alamadı. Bundan sonraki dönemde hem kulübümüzün hem de Taylan'ın düşüncesi etrafında bir şekillenme olacak. Bizimle iyi bir şekilde çalışıyor. Antalyaspor maçından sonra süre alamadı. Orada bir yoğunluğumuz var. Genç oyuncularımız var. Hamza bu sezon bizim için önemli bir oyuncu. Altyapıdan birçok oyuncumuz kadroya giriyor. Bazen böyle kararlar alabiliyoruz" diye konuştu.

"EMİN BAYRAM İLK 11 OYNAYABİLECEK KAPASİTEDE"



Gaziantep FK maçında ikinci yarıda görev yapan 19 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın ilk 11 oynama kapasitesi olduğunu belirten Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:



"Emin'in Rezerv Lig'de 2 maç oynaması bu maçta daha iyi olmasını sağladı. Emin'i ilk 11 oynayabilecek kapasitede görüyorum. Hazırlık kampını da iyi geçirmişti ama bir sakatlığı vardı. Bugün çok iyi oynadı. Kaptırdığı bir top dışında yaptığı her şey çok doğruydu. Topu rahat kullanan bir oyuncu. Fiziksel avantajlarının yanı sıra çok iyi bir sağ ayağı var. Oyun kurmada bizim için önemli bir oyuncu. Bugünkü performansından dolayı çok mutluyum. Rezerv Lig maçları oyuncular için çok iyi oluyordu. Bizim takım çok önden gitti, çok fazla gol attı, çok maç kazandı. Herhalde lig bir anda bitti o yüzden."