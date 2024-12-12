Okan Buruk'tan ilk 8 yorumu: "Şansımızı devam ettiriyoruz"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Maçın son bölümünü iyi oynayamadık. Jelert'in sakatlığı oldu maça devam edemedi. Çıkışlarda topu tutamadık. Oyuncularımızdaki yorgunluğun da etkisi oldu. Rakip de bize göre daha diriydi. Maçın son 5 dakikasında etkiliydiler. Üzgünüz. 2 puan ortalaması ile devam ediyoruz. Kalan 2 maçı kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Çok fazla sakatımız var. İnşallah en kısa zamanda oyuncularımızı toparlayacağız. Kayserispor maçından sonra ara olacak, o arada toparlanacağız. İlk 8'de olma şansımızı devam ettiriyoruz. Elimizdeki maçı son dakika yediğimiz golle verdik. Davinson bir ağrı hissetti daha kötü olmasın diye devam etmek istemedi."