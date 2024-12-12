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Okan Buruk'tan ilk 8 yorumu: "Şansımızı devam ettiriyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. İlk 8 şanslarının sürdüğünü belirten Buruk, "Kayserispor maçından sonra ara olacak, o arada toparlanacağız. İlk 8'de olma şansımızı devam ettiriyoruz. Elimizdeki maçı son dakika yediğimiz golle verdik." diye konuştu.

Okan Buruk'tan ilk 8 yorumu: "Şansımızı devam ettiriyoruz"

, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kaldı. 

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Maçın son bölümünü iyi oynayamadık. Jelert'in sakatlığı oldu maça devam edemedi. Çıkışlarda topu tutamadık. Oyuncularımızdaki yorgunluğun da etkisi oldu. Rakip de bize göre daha diriydi. Maçın son 5 dakikasında etkiliydiler. Üzgünüz. 2 puan ortalaması ile devam ediyoruz. Kalan 2 maçı kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Çok fazla sakatımız var. İnşallah en kısa zamanda oyuncularımızı toparlayacağız. Kayserispor maçından sonra ara olacak, o arada toparlanacağız. İlk 8'de olma şansımızı devam ettiriyoruz. Elimizdeki maçı son dakika yediğimiz golle verdik. Davinson bir ağrı hissetti daha kötü olmasın diye devam etmek istemedi."

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