Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı hakkında konuştu.



Buruk, "Abdülkerim dünkü antrenmanda ufak bir ağrı hissetti, biz de riske etmek istemedik. Manchester United maçına onu hazır etmeye çalışacağız. Kerem çok fazla maç oynadı, o da dinlenmek istedi. Maçın devamında kullanabiliriz." dedi.

"NDOMBELE'YE FORMAYI VERMEK İSTEDİK"

"Ndombele, arayı çok iyi geçirdi." diyen Buruk, "Ndombele'ye formayı vermek istedik. Kadro seçimi zor olabiliyor ama bütün oyuncularımızı kullanabiliyoruz. Alanyaspor'un ne yapabileceğini biliyoruz. Az pas hatası yaptığımız günlerden olur umarım. Pasın kalitesi önemli." ifadelerini kullandı.



Buruk, "Ziyech milli takımdan geç geldi. Kulübede olacak, oyunun devamında bakacağız. Önemli bir kadromuz var. Her oyuncuyu kullanmak istiyoruz. Her zaman 3 Türk'ü seçiyoruz. Ondan dolayı da farklı seçimler olabiliyor. Kadro yapmakta bizi zorlayan şeylerden biri bu." diye konuştu.