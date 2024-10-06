Okan Buruk'tan tek değişiklik

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, RAMS Park'ta Akdeniz temsilcis Alanya'yı konuk etti.



Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı.

TEK DEĞİŞİKLİK



Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden sadece 1 oyuncuyu değiştirdi.

Buruk, kaleci Günay Güvenç'i yedeğe çekerken cezası nedeniyle RFS müsabakasında görev yapamayan Muslera'yı 11'de oynattı.