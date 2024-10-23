Okan Buruk'tan zorunlu 3 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımını sahaya 3-5-2 dizilişiyle çıkardı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın kalesini Günay Güvenç korudu. Savunma üçlüsünde Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın görev yaptığı sarı-kırmızılıların orta sahasında Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün ile Dries Mertens forma giydi.



Sarı kırmızılılar ileri uçta Mauro Icardi ve Victor Osimhen ikilisiyle gol aradı.



OKAN BURUK'TAN ZORUNLU 3 DEĞİŞİKLİK



Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de son yapılan Onvo Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 3 değişikliğe gitti.



Tecrübeli teknik adam, deplasmanda 3-0 kazandıkları Antalyaspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görevlendirdiği kaleci Fernando Muslera'dan cezası, Ismail Jakobs'tan sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için Elfsborg karşısında yararlanamadı.



Buruk, bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i oynattı.



ICARDİ-OSİMHEN 2. KEZ İLK 11'DE



Galatasaray'ın golcüleri Mauro Icardi ile Victor Osimhen, bu sezon ikinci kez bir maça birlikte başladı.



Sarı-kırmızılı ekibin son 2 sezonki şampiyonluklarına önemli katkı veren Icardi ile bu sezon kadroya dahil edilen Osimhen, Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.