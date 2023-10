Okan Buruk: Türk futbolundaki yükselişin lokomotifi Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takım olarak iyi yolda olduklarını ve performanslarının gittikçe arttığını söyledi.



Buruk, GSTV'de yayımlanan röportajında, bir teknik direktör için en güzel senaryonun tamamlanmış transferler ve hazırlık kampını iyi geçirmiş bir takımla sezona başlamak olduğunu belirterek, "Ama bir değişim içerisine girdik, aslında geçen senenin şampiyon takımından pek çok oyuncu değiştirdik. Burada amaç kadro kalitesini daha yukarı çekmek. Çünkü Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası oynayacaksınız. Yani hedefler büyüdükçe kadronun daha iyi hale gelmesi, daha yarışmacı bir kadro olması gerekiyor." dedi.



Takıma yeni oyuncular dahil etmenin birçok etkene bağlı olduğunu aktaran Buruk, şunları kaydetti:



"Transferin aslında ne kadar zor olduğunu biliyoruz ama bunu dışarıya da doğru anlatmak gerekiyor. Transfer zor bir iş. Oyuncular geliyor, hazır olmadan gelen var. Geçmiş dönemden sakatlığı olan, mesela Zaha o şekilde gelmişti. Çok hızlı şekilde Şampiyonlar Ligi elemesi başladı. Bir yandan oyuncuları hazır hale getirmeniz, diğer yandan transfer yapmanız gerekiyor. Gidecekler, kafasında soru işareti olanlar... Transfer dönemi bitene kadar aslında hiçbir şey normal değil. Transfer bitiyor ondan sonra her şey normale dönüyor. Oyuncuların performansının artması, en iyi durumlarını bulması eylül başını buluyor. Biz şu anda ekim ortasındayız. Yukarı doğru giden bir performansımız var. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Bize sonradan katılan oyuncuların takıma girmesi, adaptasyonu, fiziksel ve mental olarak da hazır hale gelmeleri gerekiyor."



Takım olgusunu oluşturmaya başladıklarını dile getiren Buruk, "Çok maçımız var. Bütün oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. Bizim için hepsi çok önemli, çok değerli. Takım olarak iyi yoldayız. Yukarı doğru giden bir performansımız var. Çok yoğun bir tempoyu geride bıraktık. 3 günde bir maç oynadık. Şu anda 6 tane daha arka arkaya maçımız var." ifadelerini kullandı.



Okan Buruk, milli maç nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verdiğini belirterek, "Tekrar yenilenmeleri için buna ihtiyaçları vardı. Bunu da bence olumlu bir şekilde geçirdik. Milli takıma giden oyuncularımdan ötürü de mutluyuz. Bir yandan da onlar için de bir değer. Özellikle kendi milli takımımıza giden oyuncularımız için. Türkiye'nin başarısı, Türk Milli Takımı'nın başarısı önemli. 3 oyuncumuz ilk 11'de oynadı, Kaan sonradan girdi. Bence hepsi önemli performans verdi." diye konuştu.



MİLLİ TAKIM YORUMU



İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmasına çok sevindiklerini dile getiren Okan Buruk, "Ben öncelikle hayırlı olsun demek istiyorum. Montella ile iletişimimiz de var. Geldikten sonra ben de aradım, o da Manchester United maçı sonrası tebrik etti. Her türlü yardıma, desteğe hazır olduğumuzu da ilettim. Ülkemiz için inşallah hayırlısı olur. Bence iyi bir başlangıç oldu. Hem bütün oyuncularımızı hem de milli takımımızı ve federasyonumuzu bu anlamda tebrik etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.



Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa kupalarındaki başarılı performansının milli takıma da yansıdığını aktaran Buruk, "Baktığınızda yine Galatasaray, Fenerbahçe, yurt dışından da gelen oyuncularımız oldu. Büyük bir bölümü aslında yine Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncuların olduğu bir takım oldu. Galatasaray'ın Manchester United'ı deplasmanda yenmesi ve Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki grupta 2 maçını kazanması. Oyuncuların mental olarak kafalarında ne kadar başarı kazanan oyuncular olduğunu ve bunun da milli takıma olumlu bir şekilde taşıdıklarını net bir şekilde söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRK FUTBOLUNUN YÜKSELİŞİNDE GALATASARAY'IN BÜYÜK KATKISI VAR"



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türk futbolunda son dönemde bir ilerleme yaşandığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve orada maç kazanmak Türk takımları için çok zor bir hale geldi. Başakşehir ve bizim, Manchester United'ı yendiği maçlar. Son 3-4 seneye baktığımızda 2 galibiyetimiz var. Yine katılmada uzun zaman hep ön elemelerde sıkıntı yaşamıştık. Bu sene, bunu da kırdık. Bence Türk futbolunun yükselişi var. Burada da lokomotifin her zamanki gibi Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Türk futbolundaki yükselişin de lokomotifi yine Galatasaray. Avrupa'da yaşadığı başarılar, Türkiye ligindeki başarıları, geçen seneki şampiyonluk... Galatasaray'ın vizyonu da ülke futboluna önemli bir katkı sağlıyor."



Tribünlere en fazla taraftar çeken takım olduklarını anlatan Buruk, "Oradaki destek, enerji, birliktelik aslında birçok takıma örnek oluyor. Bundan alıntı yapan takımlar oluyor. Bu anlamda Türk futbolunum lokomotifi Galatasaray. Gerçekten Türk futbolunun marka değerini de Türkiye liginin marka değerini de yaptığı transferlerle, getirdiği oyuncularla çok yukarıya çekti. Bu da herkes için aslında vizyon oldu. Galatasaray'ın bu anlamda Türk futboluna verdiği destek, beni çok mutlu ediyor. Çünkü herkesin Galatasaray'a ilgisini sokakta inanılmaz bir şekilde görüyoruz. Bu tamamen başarıyla alakalı bir şey. Getirdiğiniz oyuncular, oynadığınız oyun, yaptığınız şovla. Sonuçta bu iş bir şov ve bu şovun içerisinde önemli figürler olması bizim için, Galatasaray taraftarı için, Türk futbolu için önemli bir değer katıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Okan Buruk, Galatasaray'da kırdıkları rekorlarda tüm camianın emeği bulunduğunu anlatarak, "Bu, hep beraber yaşadığımız hep beraber kırdığımız rekor aslında. Bu, Galatasaray'ın kırdığı bir rekor. Burada bizim isimlerimiz geçiyor belki ama bence en başta oraya Galatasaray ismini koymamız gerekiyor. Biz hep beraber olduğumuzda ne kadar büyüdüğümüzü ne kadar fark attığımızı ve Galatasaray ismini başarılarla birlikte ne kadar daha dünyaya duyurduğumuzu net bir şekilde görüyoruz. Hep beraber buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"HAKİM ZİYECH DAHA İYİLEŞMEDİ"



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli takımlara giden oyuncularını beklediklerini dile getirerek, "Davinson Sanchez en geç gelecek oyuncumuz. Perşembe günü gelecek, cuma günü takımla birlikte antrenmana çıkacak, cumartesi gününe hazır olacak. Hakim Ziyech daha iyileşmedi. Milli takıma gitti ama orada tedavisine devam ediliyor. O konuya da açıklık getireyim. Hakim'in zaten burada olan bir ufak rahatsızlığı vardı. Ayağındaki ağrıyı sanki orada tekrar olmuş gibi dışarıya lanse ettiler ama bunun hiçbir gerçeklik payı yok. Hakim doktorumuzun verdiği program dahilinde, orada milli takım ekibiyle tedavisine devam ediyor. Devamlı iletişim içerisindeyiz, döndükten sonra da yavaş yavaş bizle başlayacak. Ne zaman oynayacağını göreceğiz." diye konuştu.



Buruk, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları derbi maçın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş ligin iyi takımlarından biri. Teknik direktör değişikliği oldu. Burak Yılmaz geldi. Burak da Türk futbolu için önemli bir isim, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir isim. Onun için de hayırlı olsun demek istiyorum. İkinci maçı bize karşı olacak. Her maçı olduğu gibi bunu da kazanmak istiyoruz. 3 günde iki çok önemli maç oynayacağız. Bu 2 maçı en iyi şekilde geçirip, taraftarımız ile birlikte önemli bir ortam oluşturmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



"GRUPTAN ÇIKMA ADINA İDDİALI BİR TAKIM OLACAĞIZ"



Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını anlatarak, "Başta herkesin puan hesaplamaları vardı ama işin gerçeği bütün maçlar sahada oynanıyor. Kopenhag maçında beraberliği son dakikalarda yakaladık, önemli bir puandı aslında. Yine Manchester United maçını kazandık, çok önemliydi. Grupta herkes birbirini yenebilir. Şimdi Manchester United, Kopenhag ile 2 maç oynayacak, biz Bayern Münih ile 2 maç oynayacağız. Bu maçlarda beklentimiz tabii ki kazanmak, onun için sahaya çıkacağız." dedi.



Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını vurgulayan Buruk, konuşmasına şöyle devam etti:



"İç saha da olsa deplasman da olsa kendi gücümüzü, kendi oyunumuzu net bir şekilde ortaya koyacağız. Aslında hep maç maç düşünmek istiyorum. Bayern Münih, yıllardır gruplarda oynadığı maçlarda mağlubiyet görmüyor. O yüzden çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız ama dediğim gibi biz de iyi oyunculara sahibiz. Kendi sahamızda oynayacağız. Oyun felsefemizi aynı şekilde sahaya koyduğumuzda yine bu grup için bir üst tura çıkma adaylarından biriyiz. Görünen şu ki sonuna kadar hep iddialı olacağız, gruptan çıkma adına iddialı bir takım olacağız."



Sarı-kırmızılı taraftarların desteğinin çok önemli olduğunu aktaran Buruk, "Bütün Galatasaray taraftarına sevgilerimi göndermek istiyorum. Onlarla çok mutluyuz. Daha büyük hedeflerimiz var. O başarılara hep beraber ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bizi gerçekten inanılmaz bir şekilde destekliyorlar. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, bize yaşattıkları ortam ve oyuncularımıza gösterdikleri sevgi, bizim için çok önemli, çok değerli. Biz de onların bu sevgisine layık olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.