Okan Buruk: Türk hakemlerinin hakkını yiyormuşuz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Biraz uzun sürdü Crying One’ın konuşması. Ağlamasıyla meşhur. Yine burada uzun uzun ağladı. Maçın genelinde ağladı. İçeride ağladı, hakemin odasına girdi ağladı. Ağlamaya devam etsin. Maça gelince iki takım içinde çok mutlu olduğumuz bir maç değildi. Baktığımızda mücadele gücü çok yüksekti." diye sözlerine başladı.

Derninin hakemiyle ilgili de konuşan Buruk, "Bu kadar kötü performans gösteren derbi hakemi hatırlamıyorum. Bütün maçı durduran, saçma sapan fauller veren, özellikle bizim aleyhimize bütün maç. Verdiği kararlar, fauller, kartlar, vermediği eller… Birçok şeyi aleyhimize verdi. Maç öncesi ne kadar baskı altında olduğu yüzünden belliydi. Maç içerisinde ne kadar baskılı olduğu çok belliydi. Bu kadar tecrübeli bir hakemin, final yönetmiş bir hakemin buraya gelip elinin ayağının titremesi… 3 kere pozisyon yokken düdüğü ağzını götürdüğünü gördüm. O kadar bekliyordu ki düdük çalmak için. Bu seviyede bir hakemin bu kadar kötü performansını ben görmedim. Dördüncü hakemi hiç dinlemedi Türk olduğu için. Fenerbahçe hocasının da hoşuna gidecektir çünkü bütün faul haklarını kendilerinden yana kullandı. Kendi performansının çok altındaydı bugün. Bu da üzerindeki baskıdan kaynaklandığını düşünüyorum. İlk defa Türkiye’de bir derbi yönetiyor. Oyunu o kadar çok durdurdu ki bunla ilgili Türk hakemlerinin hakkını yiyormuşuz. Oyunu yavaşlatmada daha kötüleri da varmış.” diye konuştu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



Jose Mourinho’nun, ‘Galatasaray eğer büyük takımsa, bundan sonraki maçlarda da yabancı hakem ister’ sözünün üzerine Buruk, şöyle cevap verdi:



“O konuda biz karar veremiyoruz. Onlar ne karar veriyor. Onlar ne derse oluyor zaten. O yüzden gereken başvurular yapsınlar.”