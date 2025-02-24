Okan Buruk: Türk hakemlerinin hakkını yiyormuşuz
Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Biz hep Türk hakemlerinin oyunu durdurmasından şikayet ediyorduk, bence iki misli oyunu durduran bir hakem vardı bugün. Kendi performansının çok altındaydı bugün. Bu da üzerindeki baskıdan kaynaklandığını düşünüyorum. İlk defa Türkiye’de bir derbi yönetiyor. Oyunu o kadar çok durdurdu ki bunla ilgili Türk hakemlerinin hakkını yiyormuşuz. Oyunu yavaşlatmada daha kötüleri da varmış." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Biraz uzun sürdü Crying One’ın konuşması. Ağlamasıyla meşhur. Yine burada uzun uzun ağladı. Maçın genelinde ağladı. İçeride ağladı, hakemin odasına girdi ağladı. Ağlamaya devam etsin. Maça gelince iki takım içinde çok mutlu olduğumuz bir maç değildi. Baktığımızda mücadele gücü çok yüksekti." diye sözlerine başladı.
Derninin hakemiyle ilgili de konuşan Buruk, "Bu kadar kötü performans gösteren derbi hakemi hatırlamıyorum. Bütün maçı durduran, saçma sapan fauller veren, özellikle bizim aleyhimize bütün maç. Verdiği kararlar, fauller, kartlar, vermediği eller… Birçok şeyi aleyhimize verdi. Maç öncesi ne kadar baskı altında olduğu yüzünden belliydi. Maç içerisinde ne kadar baskılı olduğu çok belliydi. Bu kadar tecrübeli bir hakemin, final yönetmiş bir hakemin buraya gelip elinin ayağının titremesi… 3 kere pozisyon yokken düdüğü ağzını götürdüğünü gördüm. O kadar bekliyordu ki düdük çalmak için. Bu seviyede bir hakemin bu kadar kötü performansını ben görmedim. Dördüncü hakemi hiç dinlemedi Türk olduğu için. Fenerbahçe hocasının da hoşuna gidecektir çünkü bütün faul haklarını kendilerinden yana kullandı. Kendi performansının çok altındaydı bugün. Bu da üzerindeki baskıdan kaynaklandığını düşünüyorum. İlk defa Türkiye’de bir derbi yönetiyor. Oyunu o kadar çok durdurdu ki bunla ilgili Türk hakemlerinin hakkını yiyormuşuz. Oyunu yavaşlatmada daha kötüleri da varmış.” diye konuştu.
Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Jose Mourinho’nun, ‘Galatasaray eğer büyük takımsa, bundan sonraki maçlarda da yabancı hakem ister’ sözünün üzerine Buruk, şöyle cevap verdi:
“O konuda biz karar veremiyoruz. Onlar ne karar veriyor. Onlar ne derse oluyor zaten. O yüzden gereken başvurular yapsınlar.”
Karşılaşma sonrasında Jose Mourinho’nun hakem odasına girmesi hakkında da konuşan Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:
“İyi hakem gelecekse, burada hakem seçmek çok önemli. Bu hakem üzerinden yapılan inanılmaz hava oldu. Herkes bu hakemin geleceğini biliyordu. Maribor’dan hakem geliyor, Acun Iıcalı’nın Maribor’da takımı var, UEFA başkanın, Ali Koç ile yakınlığı, bir sürü bu hakemi dışarıdan rahatsız edecek, baskı altına alabilecek şey var. Ben, bunlar var demiyorum. Bir hakemi seçerken, o hakemin rahat kafayla gelmesi için bunların ortadan kalkması gerekiyor. İngiltere’den, Fransa’dan, İspanya’dan gelseydi, bunların hiçbiri olmayacak. Yanlış hakem seçimiyle bunu hakeme yüklüyoruz. Mourinho maçtan sonra hakem odasına girdi. Oradaki Türk hakeme hakaret vari konuşması da bence çok yanlış, ‘Bunlar yönetseydi, maç böyle olurdu’ diye. Bu da çok yanlış. Türk hakemini küçük düşürmek, buna inanamıyorum ve bunu kınıyorum. Bu baskının ortadan kalkması lazım. Hangi maça kim gelirse gelsin, doğru yönetecekse, objektif olacaksa gelsin.”
"GELDİĞİNDEN İTİBAREN ONA GÜVENDİĞİMİ SÖYLEMİŞTİM"
Mario Lemina’nın performansı hakkında da konuşan Okan Buruk, "Ben hep istediğim oyuncuları aldım. Geçen maç onu hazırladık. Bugün de 11’de başlattık. Geldiğinden itibaren ona güvendiğimi söylemiştim. Gelmeden de telefonla konuşmuştuk. Bu kadroyu isteyerek kurdum. Çok büyük başarıları Lemina ile birlikte, taraftarımızla birlikte yaşayacağız. Sosyal medya üzerinden Galatasaray’ı karıştırmak için çok fazla çaba var. Bizim birlik olma zamanımız. Bir tane Galatasaray var. Bu birlikteliği artık kurmamız gerekiyor. Karşı takımın neler yaptığını, dışarıda neler döndüğünü çok net bir şekilde biliyoruz. Galatasaray taraftarı artık takımı sahiplenmeli, 5’inci yıldıza, şampiyonluğa odaklanmalı” yorumlarında bulundu.
Mario Lemina’nın UEFA listesine yazılmaması üzerine gelen bir soruya Buruk, “Savunmayı ön planda tutmadık. Yine önde baskılarımıza devam ettik. Yüzde 60 topa sahip olduk. Bireysel hatalar da yaptık. Rakibimizin şutları bize göre daha çok gözükebilir ancak savunmayı ön planda tutmadık. Bugün kazanmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Direkt ondan gelen bir şeydi aslında. Lemina ‘Ben 3-4 gün hazırlanacağım, uzun zamandır maç yapmadım, birkaç gün hazırlanmam lazım’ dedi. O maçta kullansaydık belki de Lemina’yı sakatlayıp onu kullanamaz bir hale getirebilirdik. Geçen hafta da 30 dakika oynadı. Bu maça hazırladık. İyi çalıştı. Bu maçın da 8-10 dakikasına baktığımızda yorgunluğu da üzerinde gördük. Onun için de takım için de en doğrusu buydu. Ama şu anki hali olsaydı ilk Lemina’yı yazardım.” dedi.
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