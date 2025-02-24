Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş hakemin elleri titredi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Mücadele gücü iki takım için yüksekti. Yüzde 60 topa sahip olduk. Hem birebir hem ikili mücadelelerde daha etkili olabilirdik. Rakibimize duran topların dışında net pozisyon vermedik. Ancak biz daha çok üretebilirdik. Üretim konusunda kendi beklentilerimizin altında kaldık.

HAKEMİN ELLERİ TİTREDİ



Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş hakemin elleri titredi. Düdüğü ağzına götürdü çalmadı. Dördüncü hakemi dinlemedi bu Türk hakemlerine saygıszlık. Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdi. Maçtan sonra kendisine de Türk hakemlerinden kötü yönettiğini söyledim.

Maçı inanılmaz durdurdu, devamlı faul çaldı. Hakemin performansından mutsuzum. Beklenti yükseltiyorsunuz, çok yüksek para verip hakem getiriyorsunuz ama sadece oyunu yavaşlatıyor."