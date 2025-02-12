Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i netleşiyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak.

YENİ TRANSFERLERE FORMA ŞANSI

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Lucas Torreira, cezaları olması nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eksik futbolcuların yerine sahaya süreceği isimleri netleştirdi.

Sarı-kırmızılılarda Osimhen ve Davinson'un yerine yeni transferler Morata ile Cuesta'nın forma giymesi bekleniyor.

Öte yandan Buruk'un orta saha tandeminde ise Torreira'nın yerine Kaan Ayhan'a forma şansı vermeyi planladığı vurgulandı.