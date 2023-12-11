Okan Buruk'un basın toplantısı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 314. mücadelesine çıkacak. Müsabaka öncesi teknik direktör Okan Buruk'un konuşması bekleniyor.



OKAN BURUK'UN BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?



Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. haftasında 12 Aralık'ta TSİ 23.00'te Danimarka temsilcisine konuk olacak.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak Kopenhag maçı öncesi ev sahibi ekibinin tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bugün TSİ 20:30'da basın toplantısı yapması ve gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.