Okan Buruk'un çok istediği kaleci için resmi açıklama: Galatasaray'a çok net cevap

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer için hareketli günler yaşanıyor.



Yaz transfer dönemine Leroy Sane'nin 3 yıllık imzasıyla başlayan sarı-kırmızılı camiada gözler Victor Osimhen transferine çevrilmişti.



Nijeryalı golcünün imzasında sona yaklaşan Galatasaray'da kaleci transferi için ise dünyaca ünlü isimler gündeme gelmişti. OKAN BURUK İSTEMİŞTİ



Okan Buruk'un "Alalım" dediği isim olan Yann Sommer için kulübü Inter'den açıklama geldi. Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, transferle ilgili yaptığı açıklamada Sommer'in geleceğiyle ilgili konuştu.

"SOMUT BİR ŞEY OLMADI" İsviçreli file bekçisinin takımda kalacağını söyleyen Ausilio, "Sommer, Galatasaray'a yakın değildi. Somut bir şey olmadı, o bizim kalecimiz ve kalmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.



EDERSON'DA SONA DOĞRU



Sommer transferini rafa kaldıran Galatasaray, Manchester City'den Ederson için harekete geçmişti.



Manchester City ile görüşen sarı-kırmızılılar, oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmaya varmıştı.

L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, Ederson'u transfer edebilmek için Manchester City'ye 3 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.



Premier Lig ekibinin cevabı sonrası transferin şekillenmesinin beklendiği kaydedildi.