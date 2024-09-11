Okan Buruk'un derbi planı şekilleniyor

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un 21 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe derbisi planları şekilleniyor.

Sabah'ın haberine göre, sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin sahalara dönüşünün Ekim ayındaki milli arayı bulacağı kaydedildi.

Icardi ile Osimhen'i birlikte oynatmayı düşünen Okan Buruk'un ise Arjantinli golcünün sakatlığı bitene kadar tek forvetli dizilişle devam edeceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe karşısında forvet hattında Victor Osimhen'le başlaması bekleniyor.

Galatasaray'da Batshuayi'nin ise hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda süre alabileceği tahmin ediliyor.