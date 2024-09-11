NTV.COM.TR’ye geri dön

Okan Buruk'un derbi planı şekilleniyor

Galatasaray’da Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin planlarını yapmaya başladı. Sakatlığı bulunan Icardi'nin sahalara dönüşünün Ekim ayına kaldığı ve bunu göz önünde bulunduran Buruk’un Osimhen ile derbiye tek forvetli sistemle çıkmayı planladığı kaydedildi. Arjantinli golcünün dönüşüyle Icardi ve Osimhen'in çift forvet oynaması bekleniyor.

Okan Buruk'un derbi planı şekilleniyor

'da Teknik Direktör Okan Buruk'un 21 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe derbisi planları şekilleniyor.

Sabah'ın haberine göre, sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin sahalara dönüşünün Ekim ayındaki milli arayı bulacağı kaydedildi. 

Icardi ile Osimhen'i birlikte oynatmayı düşünen Okan Buruk'un ise Arjantinli golcünün sakatlığı bitene kadar tek forvetli dizilişle devam edeceği kaydedildi. 

Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe karşısında forvet hattında Victor Osimhen'le başlaması bekleniyor.

Galatasaray'da Batshuayi'nin ise hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda süre alabileceği tahmin ediliyor. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...