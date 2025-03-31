Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında sarı-lacivertlilere karşı 8. kez mücadele edecek. Buruk, geride kalan müsabakaların 4'ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE İLE 20 KEZ KARŞILAŞTI



Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un takımları geride kalan müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı maçlar şöyle:



24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)



21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)



19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)



07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)



24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)



04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)



08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)