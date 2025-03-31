Okan Buruk'un Fenerbahçe karnesi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 7 kez karşılaştı. Buruk kariyerinde ise birçok takımla sarı lacivertlilere rakip oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, çarşamba günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında sarı-lacivertlilere karşı 8. kez mücadele edecek.
Buruk, geride kalan müsabakaların 4'ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
FENERBAHÇE İLE 20 KEZ KARŞILAŞTI
Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un takımları geride kalan müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı maçlar şöyle:
24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)
19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)
07.04.2024
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)
24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)
04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)
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