Okan Buruk'un istemediği yıldız futbolcu resmen gönderildi: 650 bin euro verilecek

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmada 650.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.



Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ



2021 yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Danimarkalı stoper, geride kalan sezonun ikinci yarısı Roma'da kiralık geçirdi. Parçalı formayı 144 maçta giyen 26 yaındaki oyuncu,, 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray'da daha önce Mertens, Morata, Kerem Demirbay, Muslera ve Derrick Köhn gibi isimlerle yollar ayrılmıştı.