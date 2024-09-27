Okan Buruk'un Osimhen ve Icardi planı

Trendyol Süper Lig'de derbi galibiyetiyle birlikte 6'da 6 yapan Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa galibiyetinin ardından ligdeki seriyi de sürdürmek istiyor.

Milliyet'in haberine göre, deneyimli çalıştırıcının ilk olarak Mertens ve Kaan Ayhan'ı dinlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz'ın yerine yeni transfer Rolan Sallai'nin de ilk 11'de başlaması bekleniyor .

OSIMHEN VE ICARDI PLANI

Okan Buruk'un PAOK maçının uzatmalarında kaydettiği golle dönüş yapan Mauro Icardi'ye ilk 11'de forma şansı vermeyi düşündüğü aktarıldı.

Arjantinli yıldızın 11'de başlaması durumunda Icardi ve Osimhen ilk kez birlikte oynayacak.