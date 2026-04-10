Okan Buruk'un sözleri üzerine kulüp harekete geçti, kamera kayıtlarına bakılacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , “İçerideki haini veya hainleri bulacağız.” dedi, yönetim inceleme başlattı.

Galatasaray'da maçlardan önce kamuoyuna sızdırılan kadrolarla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma baslatılıyor. Göztepe maçının taktik idmanını seyreden herkes incelenecek.

Futbolcularının kadroyu sızdırma ihtimalini göz ardı etmeyen ancak bunu düşük bir ihtimal olarak değerlendiren Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede bütün kamera kayıtlarının incelenmesini istedi.

Salı günü Kemerburgaz'da gerçekleştirilen son idmanı kimlerin takip ettiğine bakılacak. Ayrıca bazı idmanlarda kullanılan drone görüntülerine de başvurulacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, Tesisteki kameralardan izlenerek görevi olmadığı halde idmanı takip eden olup olmadığının tespit edilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

"BÜYÜK BİR HAİNLİK YAPILIYOR"

Buruk, kadrolarının sızdırıldığını ileri sürerek şunları söylemişti:

"Bunun Galatasaray takımına yapılacak bir kötülük olduğunu ve rakiplerimizin buna göre hazırlandığını söylemek isterim. Çünkü bugünkü kadro hiç beklenmeyen bir kadro. Bazen beklenen kadrolar var. Burada hemfikirim. Buna da saygı duyuyorum. İçeride oyuncularla da bunu konuşacağız. Bunu ortaya çıkarıp, bizi de kim satıyorsa içeride takımını kim satıyorsa, onu da ortaya çıkartıp buna bir önlem almamız gerekiyor. Böyle bir ilk 11'in çıkması imkansız bir şeydi. Bazı maçlar dediğim gibi tahmin edilebilir, içeriden de haber alınabilir. Buna saygı duyarım ama Avrupa maçları da dahil olmak üzere devamlı ilk 11'imiz çıkıyor. Son antrenman ilk 11'i belli etmeyeceğiz. Ona göre çalışacağız. Rakiplerimizin bilmesini engellemek için bunu yapacağız. Ya da o içerideki haini veya hainleri bulacağız. Buna bir çözüm arayacağız. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. İçeride Galatasaray takımına zarar verip Galatasaray'ın kadrosunun sızmasını sağlayan hainler var."