Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı.



Yeni sözleşme müjdesini başkan Dursun Özbek, Buruk'un doğum gününde vermişti.

Bu gelişmelerin ardından Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı.



OKAN BURUK'UN YENİ MAAŞI 50 MİLYON TL



Geçtiğimiz sezon 20 milyon TL kazanan Okan Buruk'un maaşı yüzde 150 zamla 50 milyon TL'ye çıkarıldı.



Öte yandan Buruk'un kontratında başarı bonuslarının da olduğu öğrenildi.



Galatasaray'ın, Buruk'un yeni sözleşmesinin detaylarını kısa süre içinde KAP'a bildirmesi bekleniyor.