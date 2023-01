Okan Buruk: VAR kayıtları her hafta açıklanmalı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de yakaladıkları 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.



Buruk, Süper Lig'in 17. haftasında Nef Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Maça ön alan baskısıyla başladıklarını aktaran Buruk, "Çok erken bir gol yedik ve sarsıldık. Sonrasında baskılı oyunumuzu devam ettirdik. 2-1 öne geçtikten sonra ilk yarının son 5 dakikası ile ikinci yarının ortalarından itibaren rakibimize çok fazla topa sahip olma şansı ve pozisyonlar verdik. Bugün kadro yapımızla ilgili eksiklerimiz vardı. Bunun farkındayız. İç sahada kazanma ve liderliği tekrar almanın stres ve baskısını hissettik. En büyük sıkıntımız, pozisyonları sonlandıramama. Üçüncü gol şansı birkaç kez geldi ama yanlış tercihler yaptık. Üçüncü golü atamayınca rakibi oyuna ortak ettik. Bugün hedefimiz kazanmaktı. Üst üste 6. galibiyetimiz oldu. İstediğimiz bunu devam ettirmek." diye konuştu.



"SİVASSPOR'UN SERZENİŞLERİ, SÖYLEMLERİ ÇOK HAKLI"



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Demir Grup Sivasspor maçında rakiplerinin iptal edilen golü ve sonrasında Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.



İptal edilen golle ilgili Sivasspor'un serzenişlerinin haklı olduğunu aktaran Buruk, sezon boyunca aleyhlerine yapılan hatalara dikkati çekerek şunları kaydetti:



"Sivasspor maçına kadar aleyhine en çok hata yapılan takım Galatasaray'dı. Alanyaspor maçındaki bir rezaletti. O hakem bile o kadar büyük bir şeye imza attıktan 3-4 hafta sonra sahalara döndü. Orada ne konuşulduğunu da bilmiyoruz. Yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) belki geçmişe dönük de hakem konuşmalarını yayımlayabilir. Sivasspor takımının serzenişleri, söylemleri çok haklı. Kim olsa aynı şeyi söylerdi.

Pozisyonla ilgili biz de rahatsızız. Maçın 50. dakikasında maç 1-1 olsun. Bu Galatasaray için hiçbir şey değil. Maç devam edecek, belki Galatasaray belki de Sivasspor kazanacak. Bu yapılan hatadan en çok rahatsız olan biziz. Galatasaray Kulübü, sezon başından beri adalet istiyor. Bununla ilgili çalışmaları ve başvuruları var. Türkiye'de ilk defa bir takım lehine yapılan hatadan sonra çıkıp açıklama yaptı. Ancak bu sezon lehimize yapılan tek hataydı. Aleyhimize 6-7 net hata görülmezken lehimize yapılan 1 hata üzerinden konuşuldu. Aleyhimize yapılan hatalarda kimsenin sesi çıkmadı."

"HER AYAĞINA BASILAN TAKIM RAHATSIZ"



Yayıncı kuruluşa aleyhlerine olan kritik pozisyonları ekrana getirmediği eleştirisinde bulunan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sivasspor maçındaki pozisyonun gündem olması haklı. Biz de bundan rahatsızız. Kendi lehimize hiçbir şey istemiyoruz ama Galatasaray üzerine oynanan oyunların karşısındayız. Hakemin hata yaptığını ilk kabul eden Galatasaray Kulübüdür. Sadece oyuna odaklanmak istiyoruz. Herkes oyuna odaklansın. İnsanlar arasında zorluk çıkarmaya, insanları birbirine düşürmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Ben de Alanyaspor maçından sonra fazla tepki göstermiştim. Benim yaptığım da yanlıştı. Fazla tepki göstermek insanları da geriyor. Her ayağına basılan takım rahatsız. VAR konuşmalarının açıklanması bir milat oldu. Bundan sonra her hafta federasyonumuz maçlarla ilgili görüntüleri ortaya koyacaktır."



"BÜTÜN KULÜPLER İÇİN VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASI ŞART OLDU"



Okan Buruk, TFF'nin 2 müsabakayla ilgili VAR kayıtlarının açıklanmasından sonra itirazların ve tartışmaların artacağını düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine şöyle konuştu:



"Böyle bir açıklama yapıldıktan sonra artık takımların istemesine gerek yok. Bunu hafta hafta devam ettirmeliler. Ümraniyespor-Kayserispor maçında penaltı pozisyonu var. Adamın sırtına çarptı ama penaltı verildi. Acaba VAR'da ne konuşuldu. Çok merak ediyoruz. Geçmişteki pozisyonların da açıklanması gerek. Bunun önünün açıldığı için bundan öncesi ve sonrasındaki kayıtların otomatik olarak TFF'nin sitesinde yer almalı. Böyle bir karar verildiğine göre artısı veya eksisini düşünecek olan TFF'nin kendisi. Bunun zararının mı, faydasının mı olacağını önümüzdeki günlerde net bir şekilde göreceğiz. Buna karşı değilim. Galatasaray Kulübü de bunu istiyordu. Bütün kulüpler için VAR kayıtlarının açıklanması şart oldu."



Buruk, müsabakanın ilk yarısında Dries Mertens'in penaltı beklediği pozisyonla ilgili, "Pozisyon bana penaltı gibi geldi ama net bir şekilde izleyemedik. Yayıncının 3 görüntüsünde de net bir şekilde veremediler." şeklinde görüş belirtti.



"ICARDI VE TORREIRA DERBİYE YETİŞECEK"



Okan Buruk, anneannesi vefat ettiği için Uruguay'a giden Lucas Torreira ile sakatlığı geçen Mauro İcardi'nin Fenerbahçe derbisine yetişeceğini söyledi.



Uzun süredir sahalardan uzak kalan Icardi'nin durumuyla ilgili soru üzerine Buruk, "Icardi bugün bir grup çalışmasına katıldı. Yarın takımla birlikte yüzde 100 antrenmanını yapacak. Fenerbahçe maçına kadroda olacak şekilde hazır hale getirmeye çalışacağız. Torreira'nın cuma akşamı antrenmana katılmasını bekliyoruz." dedi.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Leo Dubois'in Fenerbahçe derbisinde sol bek oynayıp oynamayacağıyla ilgili soru üzerine, "Zaman zaman sol bek olarak kullandık. O da bizim için her zaman sol bek opsiyonu. Düşünebileceğimiz oyunculardan biri." diye konuştu.