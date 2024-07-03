Okay Yokuşlu: Hiçbir takım yenilmez değildir

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı’nın orta saha oyuncularından Okay Yokuşlu ile Orkun Kökçü milli takımın kamp yaptığı Almanya’nın Barsinghausen kasabasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Yokuşlu şu ifadeleri kullandı:



"Gruptan çıktık. Son 8 takımın içindeyiz. Bu saatten sonra her şey olabilir. Bize göre hiçbir takım yenilmez değildir. Ne kadar zor olursa o kadar coşkulu kutlayacağız. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor.



Grup aşamasını geçtikten sonra hayallerimizin boyutu arttı. İnanın grup aşamalarında hiç böyle şeyler konuşlmuyordu. Maçtan önce bu maç geçersek yolumuz açık diye düşünüyorduk. 'Neden olmasın?' diye düşünüyoruz."



"7 YAŞINDA BUNUN HAYALİNİ KURUYORDUM"

Kökçü ise şöyle konuştu:



"2008'de 7 yaşındaydım ama çok iyi hatırlıyorum. O dönemde abimle bunun hayalini kurardık. Nasıl bir duygu olduğunu merak ediyorduk. Maçtan sonra Türk Milli Takımı kazandıktan sonra Hollanda'da kutlama olurdu. Şimdi de sosyal medyaya baktığımıda aynı görüntüleri görüyorum, benim için gurur verici."

