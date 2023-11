Okay Yokuşlu'nun gözü EURO 2024'te: Orada olmak için elimden geleni yapıyorum

"HEDEFİMİZ PREMİER LİG'E ÇIKMAK"



Championship'te son iki maçını kazanan ve 3. sıraya yükselen West Bromwich'in hedefinin Premier Lig olduğunu vurgulayan Okay, şunları söyledi:



"Yoğun bir sezona devam ediyoruz. Takım olarak da oyun olarak da çok iyi gidiyoruz. Bütün takım hedefe odaklanmış halde. Maçlarda da iyi performans gösteriyoruz, skorları da alıyoruz. Önemli olan sezon sonunu getirebilmek. Bu sezon Championship'te seviye biraz daha yukarılara çıktı. Geçen sezon Premier Lig'den bu lige gelen takımların hepsi güçlü ve favori takımlar. O yüzden geçen seneden daha da iyi olmanız gerekiyor. Tabii ki hedefimiz Premier Lig'e çıkmak. Benim kişisel hedefim de takımın hedefi de Premier Lig. İlk 2 ile şu an biraz puan farkı var gibi gözüküyor. Play-off'lara katılabileceğimizi düşünüyorum. Premier Lig bana göre dünyanın en iyi ligi. West Bromwich ile orada olursak çok mutluluk duyacağım. Hedefimiz bu doğrultuda."



Okay Yokuşlu, "Ozan Tufan Hull City, Yunus Akgün Leicester City, sen West Bromwich'te oynuyorsun. Cardiff City'nin teknik direktörü de Erol Bulut. Championship'teki Türk rekabeti hakkında neler söylersin?" sorusunu, "Güzel bir şey tabii ki. Herkesin bu denli lig sıralamasında yukarıda olması, kendi arkadaşlarımızın bu ligde olması, aynı yarışmanın içinde olmamız çok keyifli. Bir Türk evladı olarak bununla gurur duyuyorum. Biz başarılı olduğumuz sürece Türklerin ismi daha çok yayıldığı için bence güzel bir iş yapıyoruz." şeklinde yanıtladı.

Süper Lig maçlarını da elinden geldiğince izlemeye çalıştığını aktaran Okay, "Bu sene çok çekişmeli bir lig olacağını düşünüyorum. Tabii ki takip ediyorum. Bu sene kurulan kadrolar son yıllara baktığımızda biraz daha üst seviyede duruyor. Daha çok erken ama Fenerbahçe ve Galatasaray, kurdukları kadrolarla ligin sonuna kadar yarışı sürdürecektir. Trabzonspor, Abdullah hoca ile birlikte tekrar aynı ivmeyi yakaladı. Zaten son maçlarda sonuçlara da yansıtmaya başladılar. Trabzonspor'un her zaman ilk 4'te veya 3'te yer alacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"CHAMPİONSHİP'İN KALİTESİ, SÜPER LİG'DEN DAHA YUKARIDA"



Süper Lig ve Championship'i de kıyaslayan Okay, "Açıkçası Championship'in kalitesinin Süper Lig'den daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Tabii ki büyük takımlarımızın kurduğu kadrolar özellikle bu sene çok kaliteli ama genel olarak iki lige baktığımızda Championship'te çok iyi, çok değerli oyuncular var. Keza takımların oynadığı futbol, tempo, topun hızı genel anlamda her şeye bakacak olursak Championship'in Süper Lig'den biraz daha önde olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



West Bromwich Albionlı futbolcu, Championship'te VAR'ın olmaması hakkında ise "İhtiyacımız olduğunda keşke olsun diyorsun, olmadığında olmasın diyorsun. Bu ligin en önemli özelliklerinden bir tanesi, çok yarışmacı bir lig. Ülkede de öyle tanınıyor. Premier Lig'e çıkma ihtimali olan takımların sayısı çok yüksek. Buradaki yarışmacılığı köreltmemek adına, heyecanı devam ettirmek adına Championship'e VAR'ı getirmediklerini düşünüyorum. Bu izleyenler açısından bazen çok keyifli olabiliyor ama futbolcular açısından her zaman doğru karar daha iyi." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Beşiktaş, Club Brugge ile karşılaşacak​ Haberi Görüntüle