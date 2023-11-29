Okay Yokuşlu'nun gözü EURO 2024'te: Orada olmak için elimden geleni yapıyorum

Okay Yokuşlu, West Bromwich Albion'ın antrenman tesislerinde konuştu.



A Milli Takım'ın, grup lideri olarak EURO 2024'e katılacak olmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Okay, "Özellikle son aldığımız sonuçlardan sonra hepimiz çok gururlandık. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Ne kadar hazırlık maçı olsa da yıllar sonra deplasmanda gelen Almanya galibiyeti, aynı şekilde Hırvatistan galibiyeti çok değerli. Grubu lider olarak bitirmemiz çok güzel, çok büyük bir şey. Tarih yazdık. Herkesi çok başarılı buluyorum. Avrupa Şampiyonası'nda bambaşka bir serüven başlayacak, bambaşka bir ortam olacak. Aynı oyunumuzu sürdürürsek başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Yeterli kaliteye ve güce sahibiz. Yeter ki doğru şeyleri yapmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

"EURO 2024'TE OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"



West Bromwich'te son iki sezonu çok iyi geçirdiğinin altını çizen Okay, yeniden milli takım formasını giymek istediğini aktararak, şunları kaydetti:



"Bir Türk genci olarak ben de orada (EURO 2024) olmak istiyorum. Bunun için elimden geleni de yapıyorum. Geçen sene 40 maçlık istikrarlı bir performans gösterdim, benim için olumlu geçen bir sezondu. Belki bileniniz vardır, burada sene sonunda takım içinde yılın oyuncusu ödülünü layık gördüler. Genel olarak iyi bir sezondu. Bu sezon da devam ediyorum, oynadığımız maçların yüzde 90'ında oynadım ve iyi performans gösterdim. EURO 2024'te olmak için elimden geleni yapıyorum. İsteğim ve hedefim o yönde. Sonuçta hocalarımız izliyordur, kararı onlar verecektir. Futbolcu olarak performansımızı göstermek zorundayız. Ben de bunu elimden geldiğince yaptığımı düşünüyorum."



Okay, "A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile görüştün mü?" sorusuna, "Bire bir temasım olmadı ama geniş listede olduğumu biliyorum. Burada kamptan önce de genel itibarıyla geniş listedeki oyuncuların sağlık durumları sorulur, onun sorulduğunu, bilgisinin alındığını biliyorum. Onun dışında bireysel iletişimimiz olmadı." yanıtını verdi.