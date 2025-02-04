Okçuluğun yeni Mete Gazoz'u! Televizyon dizisinde görüp okçuluğa başladı, dünya 2'ncisi oldu

Antalya'da yaşayan Osman Ataberk Çeliktürk, pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalar sırasında 7 yaşındayken televizyon dizileri izlemeye başladı. İzlediği bir televizyon dizisinde gördüğü okçuluğa heveslenen Çeliktürk, doğum gününde teyzesinden kendisine ok almasını istedi. Teyzesinin hediyesi karşısında çok sevinen Ataberk Çeliktürk, evin içerisinde atışlar yapmaya başladı.



Ataberk'in okçuluğa hevesini gören annesi Ayşegül ve babası Erman Çeliktürk, çocuklarını bir kursa göndermeye karar verdi. Aynı yıl kursa başlayan Çeliktürk, yayı ilk eline aldığında büyük heyecan yaşadı. Kısa sürede kendisini geliştiren Osman Ataberk Çeliktürk, bireysel ve takım olarak katıldığı yarışmalarda 11 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.



Çeliktürk son olarak Fransa'nın Nimes kentinde düzenlenen Salon Okçuluk Dünya Kupası'nda yarıştı. Osman Ataberk Çeliktürk, katıldığı ilk uluslararası yarışmada kendi yaş kategorisinde dünya 2'ncisi oldu. Kısa dönemde büyük başarı yakalayan Çeliktürk, kendisine örnek olarak aldığı milli okçu Mete Gazoz gibi, ülkesini olimpiyatlarda temsil edip madalya kazanmak istiyor.



"‘DENEMEK İÇİN GELDİM KARİYERİM BAŞLADI’"

Yayı eline her aldığında heyecanının sürdüğünü söyleyen Osman Ataberk Çeliktürk, “Televizyonda izlediğim dizi sayesinde okçuluğa merakım başladı. Hediye alınan ufak yay ile atış yaparak okçuluğa başladım. Sonrasında ailem beni spora yönlendirdi. Denemek için geldim sonrasında kariyerim başladı. Yayı ilk elime aldığımda çok heyecanlıydım ama istediğim bir şey olduğu için çok mutlu oldum. O günden bu yana yayı eli her aldığımda heyecanım sürüyor" dedi.



Kazandığı başarılar nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Çeliktürk, “Fransa'da ilk seriler çok heyecanlıydım. Sonrasında durumu toparladım. Şampiyona benim için iyi geçti. Bu durumu korumayı başararak derece aldım. Hedeflerim arasında milli takımla olimpiyatlara gidebilmek var. Sürekli Mete Gazoz'u izliyorum ve kendime idol olarak onu görüyorum" diye konuştu.