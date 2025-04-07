Okçuluk Dünya Kupası, ABD'de başlıyor
2025 Okçuluk Dünya Kupası'nda 1. ayak yarışmaları, yarın ABD'de başlayacak.
Florida eyaletinde 8-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 2025 Okçuluk Dünya Kupası'nda, klasik yay kategorisinde 8 milli sporcu mücadele edecek.
Teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde Dünya Kupası'nın ilk ayağına katılacak milli okçular şunlar:
Erkekler: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Toprak Türker, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Kadınlar: Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat
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