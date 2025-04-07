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Okçuluk Dünya Kupası, ABD'de başlıyor

2025 Okçuluk Dünya Kupası'nda 1. ayak yarışmaları, yarın ABD'de başlayacak.

Okçuluk Dünya Kupası, ABD'de başlıyor

Florida eyaletinde 8-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 2025 Dünya Kupası'nda, klasik yay kategorisinde 8 milli sporcu mücadele edecek.

Teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde Dünya Kupası'nın ilk ayağına katılacak milli okçular şunlar:

Erkekler: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Toprak Türker, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Kadınlar: Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat

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