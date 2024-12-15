Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 134 kulüpten 823 sporcu mücadele etti.



"Makaralı yay", "yalın yay (barebow)" ve "klasik yay" kategorilerinde yapılan şampiyonanın son gününde madalya atışları yapıldı.



Atışlar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Şampiyonada, Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda "yalın yay" kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli takımın oluşturulması da amaçlandı.