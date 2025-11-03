Oklahoma City Thunder kaybetmemeye kararlı: Tam 31 sayı fark

Zion Williamson'ın gösterdiği 20 sayı, 9 ribaund ve 6 asistlik performans Pelicans'ın yeni sezondaki ilk galibiyeti için yeterli olmadı.

Shai Gilgeous-Alexander, bu maçta attığı 30 sayıyla, 20 sayının üzerinde skor bulduğu maç sayısını 79'a yükseltti ve bu alanda Oscar Robertson'ın rekoruna ortak oldu.