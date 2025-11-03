NTV.COM.TR

Oklahoma City Thunder kaybetmemeye kararlı: Tam 31 sayı fark

NBA'de son şampiyon Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 137-106 mağlup etti.

Oklahoma City Thunder kaybetmemeye kararlı: Tam 31 sayı fark

'de son şampiyon Oklahoma City Thunder, evinde New Orleans Pelicans'ı ağırladı.

Shai Gilgeous-Alexander'ın 30 sayıyla yıldızlaştığı maçı ev sahibi ekip 137-106 kazandı.

Zion Williamson'ın gösterdiği 20 sayı, 9 ribaund ve 6 asistlik performans Pelicans'ın yeni sezondaki ilk galibiyeti için yeterli olmadı.

Oklahoma City Thunder kaybetmemeye kararlı: Tam 31 sayı fark - 1 Shai Gilgeous-Alexander, bu maçta attığı 30 sayıyla, 20 sayının üzerinde skor bulduğu maç sayısını 79'a yükseltti ve bu alanda Oscar Robertson'ın rekoruna ortak oldu.
Toronto Raptors zorlanmadı: 117-104

Toronto Raptors zorlanmadı: 117-104

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...