Oklahoma City Thunder kulüp rekorunu kırdı: 126-107

NBA ekibi Oklahoma City Thunder, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

Bu sezonda çıktığı ilk yedi maçın tamamını kazanan son şampiyon, Los Angeles Clippers'ı yenmesi halinde tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atmış olacaktı.

Clippers'ın evi olan Intuit Dome'da yapılan mücadelede kazanan 126-107'lik skorla Thunder oldu.

Geçtiğimiz sezonun MVP'si (En Değerli Oyuncusu) Shai-Gilgeous Alexander, gösterdiği 30 sayı, 12 ribaundluk performansla tarihi gecenin başrol oyuncusu oldu.

Clippers'ta ise James Harden'ın attığı 25 sayı galibiyet için yeterli olmadı.