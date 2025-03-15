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Okullar arası turnuvada olay: Hakem, antrenöre kafa attı

Malatya'da okullar arası tekvando turnuvasında hakem Murat Sarıkaya, tartıştığı antrenör Usame Zeyveli'ye kafa attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Okullar arası turnuvada olay: Hakem, antrenöre kafa attı

Malatya'da düzenlenen okullar arası turnuvasında görenleri şaşırtan bir olay yaşandı. Murat Sarıkaya, tartıştığı antrenöre kafa attı.

Olay, 12 Mart'ta Yeşilyurt ilçesi Merkez Kapalı Spor Salonu'nda meydana geldi.

Okullar arası düzenlenen tekvando turnuvasında ödül töreni takdimi sırasında hakem Murat Sarıkaya ile itiraz eden antrenör Usame Zeyveli tartıştı.

Tartışma sırasında Sarıkaya, Zeyveli'ye kafa attı.

Okullar arası turnuvada olay: Hakem, antrenöre kafa attı - 1

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çıkan arbede görevlilerin araya girmesi ile sona erdi.

FEDERASYONUN ASBAŞKANININ OĞLU ÇIKTI

Öte yandan Murat Sarıkaya'nın Türkiye Taekwondo Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya'nın oğlu olduğu ve idari ceza verildiği öğrenildi.

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