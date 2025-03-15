Okullar arası turnuvada olay: Hakem, antrenöre kafa attı
Malatya'da okullar arası tekvando turnuvasında hakem Murat Sarıkaya, tartıştığı antrenör Usame Zeyveli'ye kafa attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Malatya'da düzenlenen okullar arası tekvando turnuvasında görenleri şaşırtan bir olay yaşandı. Hakem Murat Sarıkaya, tartıştığı antrenöre kafa attı.
Olay, 12 Mart'ta Yeşilyurt ilçesi Merkez Kapalı Spor Salonu'nda meydana geldi.
Okullar arası düzenlenen tekvando turnuvasında ödül töreni takdimi sırasında hakem Murat Sarıkaya ile itiraz eden antrenör Usame Zeyveli tartıştı.
Tartışma sırasında Sarıkaya, Zeyveli'ye kafa attı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çıkan arbede görevlilerin araya girmesi ile sona erdi.
FEDERASYONUN ASBAŞKANININ OĞLU ÇIKTI
Öte yandan hakem Murat Sarıkaya'nın Türkiye Taekwondo Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya'nın oğlu olduğu ve idari ceza verildiği öğrenildi.
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