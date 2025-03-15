Okullar arası turnuvada olay: Hakem, antrenöre kafa attı

Malatya'da düzenlenen okullar arası tekvando turnuvasında görenleri şaşırtan bir olay yaşandı. Hakem Murat Sarıkaya, tartıştığı antrenöre kafa attı.



Olay, 12 Mart'ta Yeşilyurt ilçesi Merkez Kapalı Spor Salonu'nda meydana geldi.



Okullar arası düzenlenen tekvando turnuvasında ödül töreni takdimi sırasında hakem Murat Sarıkaya ile itiraz eden antrenör Usame Zeyveli tartıştı.



Tartışma sırasında Sarıkaya, Zeyveli'ye kafa attı.