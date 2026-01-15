Olaylı derbi davasında karar açıklandı. Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a 1 yıl 4 ay hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mayıs 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Fenerbahçe futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 sanığın yargılaması tamamlandı.



1 YIL 4 AY CEZA



Mahkeme 5 sanığın da, “haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırdı.



Davada Stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", Fenerbahçeli futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer almıştı.



Mahkeme tüm sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.