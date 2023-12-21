Olaylı maç sonrası gözler PFDK'da: Bursaspor'dan kadro dışı kararı

Bursaspor-Diyarbekirspor maçında saha karıştı. Futbolcular biribine girerken 6 futbolcu kırmızı kart gördü, 1 taraftar ise gözaltına alındı. Yaşananların ardından gözler PFDK'nın vereceği cezalara çevrildi.



Gelişmelerin ardından Bursaspor Kulübü ise Diyarbekirspor maçında yaşanan olaylara karşısan futbolcu Çağatay Yılmaz'ı kadro dışı bırakma kararı aldı.

BURSASPOR'DAN AÇIKLAMA

Bursaspor ile Diyarbekirspor arasında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan, maçın uzatma dakikalarında yaşanan ve yönetim tarafından saha olaylarının baş aktörlerinden olduğu değerlendirilen Yılmaz için yapılan açıklamada, "Bugün oynanan karşılaşmanın ardından profesyonel futbolcu Çağatay Yılmaz, teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.