Olaylı maçın ardından PFDK sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, olaylar nedeniyle tatil edilen Elazığspor - Vanspor FK maçıyla ilgili, ev sahibi ekibi; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, usulsüz seyirci alınması, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, talimatlara aykırı hareketler ve sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.



Ayrıca Elazığspor'da antrenör Özkan Güler ile futbolcu Kerem Şenyüz, Vanspor FK’da ise antrenör Murat Yıldırım ile futbolcu Yusuf Abdioğlu saldırı eylemlerinden dolayı PFDK’ya sevk edildi.



Öte yandan Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe, Konyaspor, Alanyaspor, Samsunspor, Kayserispor, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın disiplin kuruluna gönderildiği ifade edildi.