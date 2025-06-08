Olaylı seride şampiyon belli oldu: Ergin Ataman'a bu kez lazer tuttular

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde Olympiakos, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 85-71 mağlup etti.



Seriyi 3-1'e getirerek şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 14. şampiyonluğuna ulaşan Olimpiyakos, maçın özellikle ikinci yarısında üstünlük kurarken Tyler Dorsey, 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.



Panathianikos'un ABD'li şutör gardı Kendrick Nunn'ın 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Türkiye'ye Yunan taraftarların yine küfür etmesi halinde sahayı terk edeceğini açıklayan Ataman, parkeye kulaklıkla çıktı.

Ataman'a Olympiakos taraftarı bu kez lazer tuttu.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Ligi final serisinde ikinci maç öncesinde yaşanan olaylar gerekçesiyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi, salondan çıkarılmıştı.



Ataman, maç sırasında rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki göstermişti. Ataman, maçın sonlarında ikinci teknik faulü alarak oyundan ihraç edilmişti.

Ataman önümüzdeki maçlarda benzer olay yaşanması durumunda sahayı terk edeceğini açıklamıştı.



Olympiakos Kulübü Başkanı Panagiotis Angelopoulos ise Giannakopoulos ve Ataman'ın davranışlarının kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.