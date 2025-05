Olaylı Elazığspor-Vanspor maçının faturası belli oldu

PFDK kararları şöyle:



"1- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 24.05.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan AVEC KUZEY TRİBÜN 205-206-207-208, GÜNEY TRİBÜN 216-217-218-219-220-221, DOĞU TRİBÜN 211-212-213-214-215 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



2- GALATASARAY A.Ş.’nin, 24.05.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 930.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY 209-210 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 25.05.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ÜST TRİBÜN 408, KUZEY ALT TRİBÜN 107-109 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 25.05.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 504.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BEYSU BATI TRİBÜN BATI ALT D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü sporcusu OĞULCAN ÜLGÜN’ün, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 25.05.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 25.05.2025 tarihinde Papara Parkta oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VESTEL GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J- KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



7- REEDER SAMSUNSPOR Kulübünün, 25.05.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada REEDER SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR TRİBÜN F- ÜST G1-ÜST G2-ÜST G3 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada REEDER SAMSUNSPOR Kulübünün, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 25.05.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT C-D-E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



9- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 26.05.2025 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 26.05.2025 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/5. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. ve 7/2. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübünün, 23.05.2025 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-GEOSİS BOLUSPOR Trendyol 1. Lig Play Off Müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BORDO SPORTİF A.Ş. TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



13- BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, 26.05.2025 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-ALTINORDU Nesine 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 93.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 28.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, 26.05.2025 tarihinde oynanan ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR-ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Nesine 2. Lig Play Off Müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 93.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 115.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 31.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu FDT’nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, stadyum içerisindeki büfelerde içeceklerin kapalı şekilde satılmasından dolayı statüye aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübü antrenörü ÖZKAN GÜLER’in, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübü antrenörü ÖZKAN GÜLER’in, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübü sporcusu KEREM ŞENYÜZ’ün, rakip takım mensubun yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- ARTI DEĞER VAN SPOR FK’nın, 26.05.2025 tarihinde oynanan ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR-ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Nesine 2. Lig Play Off Müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada ARTI DEĞER VAN SPOR FK antrenörü MURAT YILDIRIM’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 8.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ARTI DEĞER VAN SPOR FK sporcusu YUSUF ABDİOĞLU’nun, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 40.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- MUŞ SPOR Kulübünün, 24.05.2025 tarihinde oynanan MUŞ SPOR KULÜBÜ-BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 24.05.2025 tarihinde oynanan MUŞ SPOR KULÜBÜ-BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BALIKESİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BALIKESİRSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, 25.05.2025 tarihinde oynanan AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR-AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Nesine 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



19- AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, 25.05.2025 tarihinde oynanan AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR-AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Nesine 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü antrenörü BURAK SARI’nın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü İdarecisi AHMET YAZGÜLÜ’nün, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü görevlisi MUHSİN SAÇMA’nın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."