Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Selahattin Baki'ye hapis istemi

Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından, o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Eray Yazgan'ın avukatı katıldı.



Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Selahattin Baki'nin müşteki Yazgan'a herkesin duyabileceği şekilde hakaret içerikli ifadeler kullandığını kaydetti.



Mütalaada, sanık Baki'nin "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Müşteki avukatı Serdar Mermut, mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını isteyerek, savunma yapmak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatına savunmasını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı erteledi.