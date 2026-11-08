Old Trafford'da 8 gollü düello. Manchester United-Aston Villa 4-4 berabere kaldı
08.11.2026 23:13
Manchester United'ın 90+6'da 4. golünü atan Dorgu inanılmaz bir sevinç yaşadı.
Galatasaray'ın 24 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa iki kez 2 farklı öne geçti. Ancak Manchester United 90. dakikadan sonra attığı 2 golle maçı berabere bitirdi.
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United ile Aston Villa, tarihi bir maça imza attı. Old Trafford'da oynanan ve tam sekiz gole sahne olan mücadele 4-4'lük eşitlikle sona erdi.
Konuk ekip Aston Villa; 1. dakikada Alysson ve 4. dakikada Nicolas Jackson ile erken üstünlük kurdu.
Ev sahibi ekip ise 16. dakikada Bruno Fernandes'in penaltısı ve 44. dakikada Youri Tielemans'ın golleriyle devreyi 2-2 tamamladı.
İkinci yarıda 48. dakikada penaltıdan John McGinn ve 53. dakikada Leon Goretzka ile skoru 4-2'ye getiren Aston Villa'ya, Manchester United 90+2'de Joshua Zirkzee ve 90+6'da Patrick Dorgu ile yanıt vererek mücadeleden 1 puan da olsa almasını bildi. Manchester United bu beraberlikle puanını 8'e, Aston Villa ise 13'e çıkardı.