Old Trafford'da 8 gollü düello. Manchester United-Aston Villa 4-4 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United ile Aston Villa , tarihi bir maça imza attı. Old Trafford'da oynanan ve tam sekiz gole sahne olan mücadele 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip Aston Villa; 1. dakikada Alysson ve 4. dakikada Nicolas Jackson ile erken üstünlük kurdu.

Ev sahibi ekip ise 16. dakikada Bruno Fernandes'in penaltısı ve 44. dakikada Youri Tielemans'ın golleriyle devreyi 2-2 tamamladı.

İkinci yarıda 48. dakikada penaltıdan John McGinn ve 53. dakikada Leon Goretzka ile skoru 4-2'ye getiren Aston Villa'ya, Manchester United 90+2'de Joshua Zirkzee ve 90+6'da Patrick Dorgu ile yanıt vererek mücadeleden 1 puan da olsa almasını bildi. Manchester United bu beraberlikle puanını 8'e, Aston Villa ise 13'e çıkardı.