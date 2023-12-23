Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları devam ediyor.

Son olarak Ole Gunar Solskjaer'a 1.5 yıllık resmi teklifte bulunan siyah-beyazlılar Norveçli hocanın kararını bekliyor.

Beşiktaş’ın teknik direktörlük teklifinde bulunduğu Ole Gunnar Solskjaer, kararını vermezken, siyah beyazlıların projesine göre yanıt verecek.

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’ın projesini öğrenmek istiyor.



Yeni teknik direktörünü arayan siyah beyazlılar, Norveçli Solskjaer’e 1,5 yıllık teklifte bulundu.



Kararını henüz vermeyen 50 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş’a şu yanıtı verdi.

KARARIMI VERMEDİM

Solskjaer'ın açıklamaları şu şekilde;



“Beşiktaş Kulübü’ne etkileyici teklifleri için teşekkür ederim. Henüz kararımı vermedim. Öncelikle benden tam olarak istenileni bilmem gerekiyor.

Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben bir proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları detaylı şekilde bilmem gerekiyor. Bu konuları netleştirdikten sonra kararımı vereceğim.”



2021’de Manchester United’dan ayrılan 50 yaşındaki teknik adam, son 2 yıldır takım çalıştırmıyor.



Daha önce Norveç’in Molde, İngiltere’nin Cardiff takımlarında görev yapan Solskjaer, 2018-2021 yılları arasında 3 sezon Manchester United’da görev yaptı.