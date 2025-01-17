Ole Gunnar Solskjaer kimdir? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'ın kariyeri

Ole Gunnar Solskjaer, 26 Şubat 1973 yılında Norveç'te dünyaya geldi. Teknik direktör ve eski millî futbolcudur. UEFA'nın maç analisti olarak çalışmaktadır. Bu görevinden önce, Premier League ekiplerinden Manchester United'ı çalıştırdı.



Futbol kariyerine ülkesi Norveç'te, beş sezonda 109 lig maçında 115 gol attığı Clausenengen'de başlayan Solskjaer, 1993'te Norveç İkinci Ligi'ne yükselmelerine yardımcı oldu ve 1995'te Tippeligaen'e yeni yükselen Molde'ye transfer oldu.



Attığı gollerle Molde'nin ligi ikinci sırada bitirmesine ve UEFA Kupası'na katılmasına yardımcı oldu. Temmuz 1996'da 1,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında Manchester United'a katıldı.



"Bebek yüzlü katil" lakaplı oyuncu, United formasıyla 366 kez sahaya çıktı ve kulübün başarılı bir döneminde 126 gol attı. Yedek kulübesinden çıkıp son dakikalarda gol atma becerisi nedeniyle "süper yedek" olarak görülüyordu.



Manchester United'ın 90 dakikayı 1-0 geride geçtiği 1999 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e karşı son dakikada galibiyeti getiren golü attı ve United'a üçleme kazandırdı.



2003'te geçirdiği ciddi bir diz sakatlığı futbol kariyerini kalıcı olarak sekteye uğratana kadar takımın düzenli oyuncularından biri olarak kaldı. Sakatlığını atlatamayan Solskjaer, 2007 yılında futbolu bıraktığını açıkladı.



Solskjaer, Manchester United'da antrenörlük görevinin yanı sıra temsilci olarak da çalışmaya devam etti. 2008 yılında Solskjaer, kulübün yedek takımının teknik direktörü oldu.



2011'de eski kulübü Molde'yi yönetmek üzere ülkesine döndü ve kulüple geçirdiği ilk iki sezonda iki kez Tippeligaen şampiyonluğuna ulaştı. Takımı, 2013 Norveç Futbol Kupası finalini kazandığında üçüncü bir şampiyonluk elde etti.



2014 yılında Cardiff City'nin teknik direktörü olarak görev yaptı ve bu sırada kulüp Premier League'den küme düştü. 2018'in sonlarında Manchester United, Solskjaer'i 2018-19 sezonunun geri kalanı için José Mourinho'dan devralmak üzere geçici teknik direktör olarak atadı.



28 Mart 2019 tarihinde, görev yaptığı 19 maçın 14'ünü kazanan Solskjaer, Manchester United menajerliğini kalıcı olarak devralmak üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladı.



Manchester United'ı 2021 UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve burada Villarreal'e penaltılarla kaybettiler. Kasım 2021'de kulüp tarafından görevden alındı. Ocak 2023'te UEFA'nın maç analisti oldu.