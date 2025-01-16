Ole Gunnar Solskjaer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Manchester United formasını 1996'dan 2007'ye kadar giyen Solskjaer, 366 maçta 126 gol atmıştı. 2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki Norveçli teknik adam, son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu. İşte, Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki bilgiler...



OLE GUNNAR SOLSKJAER KİMDİR?



26 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi.



Ole Gunnar Solskjaer, futbolculuk kariyerine Norveç'in Clausenengen takımında başladı.



Sonrasında Molde'ye transfer olan Solskjaer, 1996'da Manchester United'la anlaştı ve kariyerinin sonuna kadar İngiliz ekibinin formasını giydi.



2007'de emekli olan Ole Gunnar Solskjaer, aynı yıl Manchester United'da forvet antrenörü olarak görevine başladı.



1 yıl sonra Manchester United'ın rezerv takımının başına geçen Norveçli çalıştırıcı, 2011'de Molde'nin başına geçti.



2013'de Norveç ekibinden ayrılan Solskjaer, ertesi yıl Cardiff'le anlaştı. Cardiff'te kısa süre görev yapan Norveçli antrenör, 1 yıl sonra yine Molde'nin başına geçti.



Molde'deki ikinci dönemi 3 yıl süren Solskjaer, 2018'de Manchester United'ın başına geçici antrenör olarak geçti.



Solskjaer, gösterdiği başarılı performans sonrasında kulüple uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Manchester United'ın başında 168 maça çıkan Norveçli antrenör, 2021'de görevinden ayrıldı.

