Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda kötü haberi "Salgın var" diyerek verdi: "El sıkmak yasak"

SOYUNMA ODASINDA NE KONUŞULDU? "Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik." "MUSTAFA AYNI YERDEN SAKATLANDI" "Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı." "BU SONUÇ, İLK MAÇTA NE KADAR İYİ OYNADIĞIMIZI GÖSTERİYOR" "Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. Maçı kendimiz zorlaştırdık. Daha 20. saniyede penaltı verdik. Rakibimizin derin savunma yapacağını biliyorduk. Frikikten bir gol buldu rakibimiz. 2 kolay gol yedik. Oyuncularımın hakkını vermeliyim, devreye giderken 1 gol bulduk. Devrede taktiksel değişiklikler yaptık ve 2 güzel gol attık. Bugünkü maç, geçen hafta rakibimize karşı ne kadar iyi oynadığımızı gösterdi. Bu tür rakiplere karşı oynamak zor."

"HER HOCA VAN DIJK İSTER"



"Taktiksel olarak baskı prensibimiz, oyuncu grubuna göre belirleniyor. Önde baskı yapmak istiyoruz. Ancak, bakınca daha maçın 20. saniyesinde arkaya atılan toptan golü yedik. Daha iyi pres yapmalıyız. Herkes öndeyken arka alanı iyi savunma yapmalıyız. Her hoca defansta Van Dijk ister. Oyuncularımız pres yaparken gol fırsatı vermemeli. Gol yememek için presi doğru yapmalıyız. Biliyorum, çok fırsat veriyoruz. Bunu geliştirmeliyiz. İkinci yarı daha doğru presler yaptık ve önde daha çok top kazandık. Her maçta önde baskı yapmak isteriz. 90 dakika önde baskı yapılmaz. 34 maç boyunca önde baskı yapamayız."



"TAM TERSİ OLSUN İSTİYORUZ"



"Umarım pazar günü taraftarımızı daha çok mutlu ederiz. 4 maç oynadık, 9 gol attık 9 gol yedik. 9 gol yemek kötü, düzeltmeliyiz. Şampiyon olmak isterse 1'den az gol yemeli, 2'den çok gol atmalıyız. Sezonun daha başı, erken zamanlar... Çok yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Sezonun altyapısını hazırlıyoruz kamplarda. Oyuncular bugün ağır, bacakları çok taze değil. Hafta içi de çok yoğun çalıştık. Kazanacağımızı düşünüyoruz, kazandık. Yaptığımız ağır idmanlar, sezon boyu bize yardımcı olacak. Çünkü geçen yıl Beşiktaş iyi başladı ama sonrasında işler kötüye gitti. Bu sene tam tersi olmasını istiyoruz. Orkun ve Tammy geç katıldı. Bugün takıma önemli katkılar sağlıyorlar. Pazar gününe hazır olacağız. Bunu biliyorum. Oyuncular sahada tutkulu. Sezon öncesi çok çalıştık. Fiziksel antrenörümüz oyuncuları sıkı çalıştırıyor. Sezon öncesi kampı uzun olmadı. En önemlisi takıma iyi yüklemek yapmak. Sezonu 1 Haziran'da bitirdik. 3.5 haftada çalıştık. Kısa zamanda çok yoğun çalışma yaptık."



"UNITED'DA JOHNSEN VE STAM İLE OYNUYORDUK"



"Aslında profil değil; Felix, Emirhan, Gabi çok iyi stoperler. Rakibimiz 5-4-1 oynadı. Topu kolay verdik ve kontratak yedik. Topu rahat verip geriye koşuya çok hazır olmamızdı. İkinci golü frikikten yedik. Maça ağır başladık. Tammy ve Rafa bence önde çok iyi iş yapıyorlar ama kalecisine çok oynayan rakiplerde oraya ekstra 1 oyuncu atmak gerekiyor, arkada eksik kalıyorsunuz. Geçen maçı ve bu maçı kazandık ama gelişmemiz gerekiyor. Futbolda hız çok önemli. United'da Johnsen ve Stam ile oynuyorduk ve onları kimse geçemiyordu."



"TESİSTE SALGIN VAR"



"Bugün yedek kulübemde Kartal, Salih ve Amir vardı. Kararımı diğer mevkideki oyuncuları yedek kulübesine koymak üzerine verdim. Hastaydı bir de, o yüzden İrlanda'ya gelememişti. Milot da kaçırmıştı. Tesiste salgın var, ishal salgını. El sıkmayı yasakladık. Herkes yumruk yaparak selamlaşıyor. Umarım bitecek bu salgın."

