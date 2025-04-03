Ole Gunnar Solskjaer’den 2 değişiklik
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskaer, Süper Lig’de son oynadıkları Galatasaray maçının 11’inden 2 değişiklik yaparak Türkiye Kupası’nda Göztepe karşısına çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig’in 29. haftasında iç sahada 1-0 kazandıkları Galatasaray maçının 11’inden 2 değişiklik yaparak sarı-kırmızılı takım karşısına çıktı.
Norveçli teknik adam, kalede Mert Günok yerine Ersin Destanoğlu’na görev verirken, savunmada ise Paulista-Tayyip Talha değişikliğine gidildi. Solskajer, Galatasaray müsabakasında olduğu gibi Göztepe mücadelesinde de golcü futbolcu Ciro Immobile’yi kulübede bekletti.
Beşiktaş’ın, Göztepe maçı 11’i şu şekilde:
"Ersin Destanoğlu - Svensson, Tayyip Talha, Emirhan Topçu, Masuaku - Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario - Rafa Silva."
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Beşiktaş