Ole Gunnar Solskjaer’den 2 değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig’in 29. haftasında iç sahada 1-0 kazandıkları Galatasaray maçının 11’inden 2 değişiklik yaparak sarı-kırmızılı takım karşısına çıktı.



Norveçli teknik adam, kalede Mert Günok yerine Ersin Destanoğlu’na görev verirken, savunmada ise Paulista-Tayyip Talha değişikliğine gidildi. Solskajer, Galatasaray müsabakasında olduğu gibi Göztepe mücadelesinde de golcü futbolcu Ciro Immobile’yi kulübede bekletti.

