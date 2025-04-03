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Ole Gunnar Solskjaer’den 2 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskaer, Süper Lig’de son oynadıkları Galatasaray maçının 11’inden 2 değişiklik yaparak Türkiye Kupası’nda Göztepe karşısına çıktı.

Ole Gunnar Solskjaer’den 2 değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında , sahasında Göztepe ile karşılaştı. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig’in 29. haftasında iç sahada 1-0 kazandıkları Galatasaray maçının 11’inden 2 değişiklik yaparak sarı-kırmızılı takım karşısına çıktı.

Norveçli teknik adam, kalede Mert Günok yerine Ersin Destanoğlu’na görev verirken, savunmada ise Paulista-Tayyip Talha değişikliğine gidildi. Solskajer, Galatasaray müsabakasında olduğu gibi Göztepe mücadelesinde de golcü futbolcu Ciro Immobile’yi kulübede bekletti.

’ın, Göztepe maçı 11’i şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu - Svensson, Tayyip Talha, Emirhan Topçu, Masuaku - Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario - Rafa Silva."

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