Ole Gunnar Solskjaer'den istifa sorusuna cevap: "Doğru insan benim!"

"DOĞRU İNSAN BENİM"

Beşiktaş için doğru isim olduğunu söyleyen Norveçli çalıştırıcı, "Bir takım oluşturuyoruz. Daha yeni bu sezona başlıyoruz. Başka bir turnuvada yolumuza devam edeceğiz. Ben hala bu proje için doğru insan olduğumu düşünüyorum. Beşiktaş son 4-5 yılda zorlu bir süreç geçirdi ve şu an ihtiyacımız olan şey istikrar." ifadelerini kullandı.

İSTİFA SORUSUNA CEVAP

Solskjaer, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır" yanıtını verdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Solskjaer, "Zor bir maçtı. Erken gol işimizi zorlaştırdı. Planımız ilk golü ve sonra fiziksel kapasiteyle oyunu tutmaktı. Rakibimiz ilk golü buldu. Zor bir mücadele oldu ilk maçtaki gibi. Oyuncularım savaştılar sahada ama olmadı şu an gerçeği kabul etmek zorundayız. Shakhtar bizden daha iyiydi. Bugün ilk golü atmak çok ölüm kalım meselesiydi. İlk golü atıp turu geçeceğimize inanabilirdik. İlk golü maalesef rakibimiz buldu. Tırmanmamız gereken dağ biraz daha dikleşti. Rakip bizden daha iyiydi ve anları daha iyi değerlendirdi. Taraftarları övgüleri hak ediyor. Bizim taraftarımız da bize burada çok iyi destek verdi." şeklinde konuştu.