Ole Gunnar Solskjaer'den transfer mesajı: "Başkanımız 3 ismi söylemişti"

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sipay Bodrum FK'yi 4-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Maalesef diğer sonuçlara baktığımız zaman işler isteğimiz gibi gitmedi." dedi.



Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Solskjaer, sahada iyi oynadıklarını güzel bir mücadele orta koyduklarını söyledi.



Oyuncularının performansından dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Solskjaer, "Odaklanmış şekilde maçı geçirdik. Maalesef diğer sonuçlara baktığımız zaman işler isteğimiz gibi gitmedi." ifadelerini kulandı.

Norveçli çalıştırıcının diğer sözleri şu şekilde:

"GELEN TRANSFERLER YARDIMCI OLACAK"

"Başkanımız, "3 tane direkt oyuncu almamız lazım" demişti. Bu oyuncular da elimizdeki oyuncuları geliştirecek ve yardımcı olacak. Bu şekilde düşünüyorum. Geldiğimde hedefim takımı Avrupa'ya götürmekti. Elemelerden başlayacağız. Bu sezon hazırlıklarını biz şampiyon gibi yapacağız, şampiyon gibi düşünüp yapacağız. Şu anda her şey çok iyi. Başkanımız çok hırslı iyi bir takım kurma konusunda, ben de öyle. Taraftarımızı gururlandıracak bir takım kurmak zorundayız. Taraftarımızın önümüzdeki yıl gurur duyacağız bir Beşiktaş için elimden geleni yapacağım."

"HANGİ POZİSYONLARA OYUNCU ALACAĞIMIZI SÖYLEYEMEM"

"Takımda yetenekli oyuncularımız var. Hangi pozisyonlara oyuncu alacağımızı söyleyemem ama geriye, ortaya ve öne oyuncu alacağız. İhtiyacımız var. Bize antrenmanda da, maçta da kalite getirecek oyuncular almalıyız. Toplantılar yapıyoruz, konuşuyoruz. Doğru oyuncular getirmek zorundayız. Hata yapma lüksümüz yok. İyi, hırslı oyuncular getirmek zorundayız ki takımı yükseltebilsinler."