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Oleksandr Zubkov Trabzonspor'da

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un transferini bitirdi. Bordo-mavili kulüp, transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Oleksandr Zubkov Trabzonspor'da

, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov'un transferini bitirdi. 

Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından ettiği Danylo Sikan'ın ardından aynı takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Oleksandr Zubkov'u da renklerine bağlamış oldu.

Bordo-mavili kulübün transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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