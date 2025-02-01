Oleksandr Zubkov Trabzonspor'da

Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov'un transferini bitirdi.



Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Danylo Sikan'ın ardından aynı takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Oleksandr Zubkov'u da renklerine bağlamış oldu.

Bordo-mavili kulübün transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.