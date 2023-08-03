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Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçında İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak

Galatasaray ile Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçında İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak

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ile Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakemi açıklandı. 

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, 8 Ağustos Salı günü Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İsveçli Andreas Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mehmet Culum ile Niklas Nyberg üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.

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