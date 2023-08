Olimpija Ljubljana'nın teknik direktöründen Galatasaray açıklaması

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques, Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Henriques, Stozice Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın sezon başında bile iyi durumda olduğunu belirterek, "Biz her zaman her takıma karşı kazanmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz, evimizde veya dışarıda, nerede oynarsak oynayalım. Galatasaray'a karşı kazanmak için mükemmel olmamız bile yetmeyebilir, ama tur atlamak için iki maçımız var ve çalışmalıyız." diye konuştu.



Stadın dolu olmasını beklediğini ifade eden Henriques, "Bu Şampiyonlar Ligi karşılaşması ve biz burada olmayı hakkettiğimizi göstermek zorundayız." dedi.



Galatasaray'ın köklü bir takım olduğunu daha önce kupalar kazandığını hatırlatan Henriques, "Ama sahada her şey olabilir, biz her şeye hazırız. Kolektif olarak başarılıyız ve hep ilerlemek için gayret sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.



Olimpija Ljubljana takımı, Stozice Stadı’nda yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

GALATASARAY-OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI SAAT KAÇTA?



Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü oynanacak.



TSİ 22.00'de başlayacak mücadele, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, 8 Ağustos Salı günü Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İsveçli Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mehmet Culum ile Niklas Nyberg üstlenecek.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.



RÖVANŞ MÜSABAKASI NE ZAMAN?



Mücadelenin rövanşı ise 16 Ağustos Çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil.