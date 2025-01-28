Olimpik Lyon'da Pierre Sage gönderildi

Olimpik Lyon Kulübü, Kasım 2023'te takımın başına geçen 45 yaşındaki Fransız çalıştırıcının görevine son verildiğini duyurdu.



Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 19 hafta sonunda 30 puan toplayan Lyon, 6. sırada yer aldı.

TÜRK TEMSİLCİLERİ İLE İKİ KEZ



UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Türk temsilcileri ile iki kez karşılaşan Lyon, evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi, Fenerbahçe deplasmanında ise 0-0 berabere kaldı.

Avrupa Ligi'nde 7 haftada 14 puan alan Lyon, lig aşamasının bitimine bir hafta kala 5. basamakta yer buldu.



Lyon, Fransa Kupası son 32 turunda ise 5. lig takımı Bourgoin'e elenerek hayal kırıklığı yarattı.