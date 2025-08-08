Olimpiyat şampiyonu erkek arkadaşını dövdü

Amerikalı Olimpiyat altın madalyalı atlet Sha’Carri Richardson'ın Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’nda erkek arkadaşı Christian Coleman ile yaşadığı tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı.



Güvenlik kamerası görüntülerinde Richardson’ın Coleman’ı defalarca ittiği ve tartıştıkları anlar net şekilde görüldü.



27 Temmuz’da gerçekleşen olayda, Richardson ve Coleman arasında sözlü tartışma yaşandı. Richardson’ın öfkeli tavırları, terminaldeki diğer yolcuların da dikkatini çekti. Videoda Richardson’ın Coleman’a fiziksel temaslar yaptığı ve onu duvara doğru ittiği anlar yer aldı.

18 SAAT GÖZALTINDA KALDI

Olay sonrası polis ekipleri bölgeye gelerek Coleman’ı sorguladı. Richardson, polisle görüşmesinde saldırıda bulunmadığını, sadece sözlü tartışma yaşandığını belirtti. Ancak güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, Richardson dördüncü derece saldırı suçlamasıyla tutuklandı ve yaklaşık 18 saat gözaltında kaldı.

Christian Coleman, yaşananları kamuoyuyla paylaşırken, Richardson’ın tutuklanmaması gerektiğini savundu. Coleman, “Bu durum berbat bir olaydı ama insanların duyguları var ve onun da kendi başına halletmesi gereken meseleleri var” ifadelerini kullandı.

Sha’Carri Richardson ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.