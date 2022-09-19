Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti

Türkiye Güreş Federasyonu, eski güreş şampiyonlarından Mustafa Dağıstanlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı 91 yaşında vefat etti. Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Mustafa Dağıstanlı 1956 ve 1960 yıllarında olmak üzere 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında olmak üzere 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştır.



Dağıstanlı, 1973-1980 yılları arasında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."



MUSTAFA DAĞISTANLI KİMDİR?



1931 yılında Çarşamba ilçesine bağlı Söğütpınar köyünde dünyaya geldi. Güreşe küçük yaşta başladı. Milli mayoyu ilk kez 1953'te giydi. 1954'te Tokyo'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda serbest stilde ilk dünya şampiyonluğunu kazandı.

DÜNYANIN EN İYİSİ KABUL EDİLDİ



Aktif sporculuğu döneminde Türkiye'de yaptığı 320 güreşten 319'unu, uluslararası karşılaşmalarda yaptığı 73 güreşten de 70'ini kazanmıştır.



Serbest stilde hiç yenilgi almayan Dağıstanlı, güreştiği dönemde dünyanın en iyi güreşçilerinden biri olarak kabul edildi.



TBMM'DE VEKİL OLARAK GÖREV YAPTI



Güreşi bıraktıktan sonra bir süre antrenörlük yaptı ve Türkiye Güreş Federasyonu'nda görev aldı.



1973-1980 yıllarında iki dönem Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de de görev yaptı. Evli 7 çocuk babasıdır. Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibidir.



Uluslararası Başarıları:



1954 Yılı Dünya Şampiyonası-Tokyo/Japonya (Serbest Stil 57 kg-Altın Madalya)



1955 Yılı Akdeniz Oyunları-Barcelona/İspanya (Grekoromen Stil 57-kg Altın Madalya)



1956 Yılı Olimpiyat Oyunları-Melbourne/Avustralya (Serbest Stil 57-kg Altın Madalya)



1957 Yılı Dünya Şampiyonası-İstanbul/Türkiye (Serbest Stil 62 kg-Altın Madalya)



1959 Yılı Dünya Şampiyonası-Tahran/İran (Serbest Stil 62 kg Altın-Madalya)



1960 Yılı Balkan Şampiyonası-Burgaz/Bulgaristan (Serbest Stil 62 kg-Altın Madalya)



1960 Yılı Olimpiyat Oyunları-Roma/İtalya (Serbest Stil 62 kg-Altın Madalya)