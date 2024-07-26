Olimpiyatlar hangi kanalda izlenir? Olimpiyat maçları nasıl izlenir?

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyat oyunlarının 33'üncüsü, bugün başlayacak. Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek. İşte, "Olimpiyatlar hangi kanalda izlenir?" sorusunun yanıtı...



OLİMPİYATLAR NASIL İZLENİR?



Sporseverler, 17 gün sürecek ve 11 Ağustos'ta sona erecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.



TÜRKİYE'DEN 102 SPORCU YER ALACAK



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 48'i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek.



Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede 8'er, atıcılıkta 7, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak.



Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Kadın Voleybol Takımı (13) oyunlarda mücadele edecek.

