Olimpiyatlar ne zaman bitecek? Tarih belli oldu (2024 Paris Olimpiyatları)

Paris 2024 Olimpiyatları'nın sona ereceği tarih, madalya sahiplerinin kimler olacağını merak eden sporseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Olimpiyatlarda birçok branştan farklı sporcular mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor. olimpiyatlar ne zaman bitecek?



PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTECEK?



2024 Paris Olimpiyatları'nın sona ereceği tarih belli oldu.



Buna göre; Paris'te 26 Temmuz tarihinde başlayan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos tarihinde sona erecek.



Oyunlarda, 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.



OLİMPİYATLARDA HANGİ BRANŞLAR YER ALIYOR?



Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek.



Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadele gerçekleştirilecek.



Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadeleye sahne olacak branşlar şöyle:



Atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken.